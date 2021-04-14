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"بلدية ضمد" تضبط عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة الحلاقة

تسليمهم مع المضبوطات للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبطت بلدية محافظة ضمد بالتعاون مع الشرطة، عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة مهنة الحلاقة.

وبمتابعة مباشرة من رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي وبالتعاون مع الشرطة، تم توجيه فرق الرقابة المسائية بقسم صحة البيئة التابع للبلدية لمتابعة الأنشطة المخالفة في المحافظة، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا، تم القبض على عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة مهنة الحلاقة دون مراعاة لما تقوم به الدولة حفظها الله من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


وتم العثور على الأدوات المستخدمة للحلاقة بين الأشجار وخلف المبنى بعد أن قاموا برميها والتخلص منها إلا أن يقظة موظفي الرقابية المسائية بصحة البيئة كانت لهم بالمرصاد.

وتم تسليم العمالة المخالفة مع المضبوطات لشرطة محافظة ضمد لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

جازان بلدية ضمد الحلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية ضمد" تضبط عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة الحلاقة
سبق

ضبطت بلدية محافظة ضمد بالتعاون مع الشرطة، عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة مهنة الحلاقة.

وبمتابعة مباشرة من رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي وبالتعاون مع الشرطة، تم توجيه فرق الرقابة المسائية بقسم صحة البيئة التابع للبلدية لمتابعة الأنشطة المخالفة في المحافظة، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا، تم القبض على عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة مهنة الحلاقة دون مراعاة لما تقوم به الدولة حفظها الله من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


وتم العثور على الأدوات المستخدمة للحلاقة بين الأشجار وخلف المبنى بعد أن قاموا برميها والتخلص منها إلا أن يقظة موظفي الرقابية المسائية بصحة البيئة كانت لهم بالمرصاد.

وتم تسليم العمالة المخالفة مع المضبوطات لشرطة محافظة ضمد لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:19 AM

"بلدية ضمد" تضبط عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة الحلاقة

تسليمهم مع المضبوطات للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

A A A
محمد المواسي - جازان
2
4,764

ضبطت بلدية محافظة ضمد بالتعاون مع الشرطة، عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة مهنة الحلاقة.

وبمتابعة مباشرة من رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي وبالتعاون مع الشرطة، تم توجيه فرق الرقابة المسائية بقسم صحة البيئة التابع للبلدية لمتابعة الأنشطة المخالفة في المحافظة، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا، تم القبض على عمالة وافدة حولوا مقر سكنهم لممارسة مهنة الحلاقة دون مراعاة لما تقوم به الدولة حفظها الله من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


وتم العثور على الأدوات المستخدمة للحلاقة بين الأشجار وخلف المبنى بعد أن قاموا برميها والتخلص منها إلا أن يقظة موظفي الرقابية المسائية بصحة البيئة كانت لهم بالمرصاد.

وتم تسليم العمالة المخالفة مع المضبوطات لشرطة محافظة ضمد لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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