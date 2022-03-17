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الثالث من نوعه خلال أسبوع.. قصف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي جنوب بغداد

تتمركز فيها قوات أمريكية وإسبانية وبريطانية وكندية وأسترالية

سقط صاروخان على قاعدة عسكرية تؤوي قوات أجنبية قرب بغداد، حسبما أعلن الجيش العراقي اليوم (الثلاثاء)، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وبين الجيش أن الصاروخين استهدفا في وقت متأخر البارحة معسكر بسماية الواقع على بعد 60 كيلومترًا جنوب بغداد؛ حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسي؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن القاعدة تضم أيضاً قوات أميركية وبريطانية وكندية وأسترالية، تقوم خصوصاً بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات.

ومنذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدف نحو 24 هجوماً مماثلاً قوات أجنبية في العراق، لم يتبنّها أي طرف حتى الآن، لكن واشنطن تنسبها لميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران.


وتؤكد القوات العراقية، التي تستند إلى دعم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في محاربة فلول الجهاديين على أراضيها، أنها لم تتمكن أبداً من كشف هوية المهاجمين، رغم إعلانها في كل مرة عن ضبط منصة الصواريخ.


الرئيسية/ أخبار العالم

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الثالث من نوعه خلال أسبوع.. قصف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي جنوب بغداد
سبق

سقط صاروخان على قاعدة عسكرية تؤوي قوات أجنبية قرب بغداد، حسبما أعلن الجيش العراقي اليوم (الثلاثاء)، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وبين الجيش أن الصاروخين استهدفا في وقت متأخر البارحة معسكر بسماية الواقع على بعد 60 كيلومترًا جنوب بغداد؛ حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسي؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن القاعدة تضم أيضاً قوات أميركية وبريطانية وكندية وأسترالية، تقوم خصوصاً بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات.

ومنذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدف نحو 24 هجوماً مماثلاً قوات أجنبية في العراق، لم يتبنّها أي طرف حتى الآن، لكن واشنطن تنسبها لميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران.


وتؤكد القوات العراقية، التي تستند إلى دعم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في محاربة فلول الجهاديين على أراضيها، أنها لم تتمكن أبداً من كشف هوية المهاجمين، رغم إعلانها في كل مرة عن ضبط منصة الصواريخ.


17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
10:04 PM

الثالث من نوعه خلال أسبوع.. قصف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي جنوب بغداد

تتمركز فيها قوات أمريكية وإسبانية وبريطانية وكندية وأسترالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط صاروخان على قاعدة عسكرية تؤوي قوات أجنبية قرب بغداد، حسبما أعلن الجيش العراقي اليوم (الثلاثاء)، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وبين الجيش أن الصاروخين استهدفا في وقت متأخر البارحة معسكر بسماية الواقع على بعد 60 كيلومترًا جنوب بغداد؛ حيث يتمركز جزء من عناصر الوحدة الإسبانية في التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن وقوات من حلف شمال الأطلسي؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن القاعدة تضم أيضاً قوات أميركية وبريطانية وكندية وأسترالية، تقوم خصوصاً بتدريب عسكريين عراقيين على إطلاق النار وتشغيل الدبابات.

ومنذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استهدف نحو 24 هجوماً مماثلاً قوات أجنبية في العراق، لم يتبنّها أي طرف حتى الآن، لكن واشنطن تنسبها لميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران.


وتؤكد القوات العراقية، التي تستند إلى دعم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في محاربة فلول الجهاديين على أراضيها، أنها لم تتمكن أبداً من كشف هوية المهاجمين، رغم إعلانها في كل مرة عن ضبط منصة الصواريخ.


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