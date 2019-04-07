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شاهد.. ماذا سطر خريحو الدفعة الرابعة من طلاب "الجامعة الإلكترونية"

"المعيقل" عبر عن سعادته بتشريف ورعاية نائب أمير الرياض لحفل التخريج

آمال عريضة وطموحات واسعة وتوقعات إيجابية متفائلة حملتها بالألوان الزاهية العشرات من تواقيع خريجي الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/1440 هـ، وفِي التفاصيل.. توسد وسم #مشاعرك_في_يوم_تخرجك لوحة تسابقت عليها مشاعر الخريجين ليسطروا فرحتهم التي حملت كلمات بمشاعر ومضامين وحتى ألوان مختلفة.

ولعل من أصدقها وأكثرها تدويناً "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات "الحمد لله وأخيراً" و"بشر الصابرين" و"ألف مبروك التخرج"، ومن أطرف العبارات: "طاير من الفرحة طاير".

وكان نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز قد رعى الليلة حفل تخرُّج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/1440 هـ،، في مبنى وزارة التعليم على طريق الملك عبد الله بالرياض.

وعبر مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل عن سعادته بتشريف ورعاية نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لحفل التخريج.

وبيَّن أن ذلك يأتي في إطار اهتمام سموه ودعمه للطلاب، وحرصه على تكريمهم ومشاركتهم أفراحهم، وهو يعد امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعضده وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية قامت منذ إنشائها وبدأ الدراسة بها بتخريج (1294) طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، تخصصات: تقنية المعلومات، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والإدارة المالية، والتجارة الإلكترونية، والمعلوماتية الصحية، والصحة العامة، فيما تم تخريج (305) طلاب وطالبات في مرحلة الماجستير، موزعين على تخصصات: إدارة الأعمال، وأمن المعلومات، وإدارة الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ماذا سطر خريحو الدفعة الرابعة من طلاب "الجامعة الإلكترونية"
سبق

آمال عريضة وطموحات واسعة وتوقعات إيجابية متفائلة حملتها بالألوان الزاهية العشرات من تواقيع خريجي الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/1440 هـ، وفِي التفاصيل.. توسد وسم #مشاعرك_في_يوم_تخرجك لوحة تسابقت عليها مشاعر الخريجين ليسطروا فرحتهم التي حملت كلمات بمشاعر ومضامين وحتى ألوان مختلفة.

ولعل من أصدقها وأكثرها تدويناً "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات "الحمد لله وأخيراً" و"بشر الصابرين" و"ألف مبروك التخرج"، ومن أطرف العبارات: "طاير من الفرحة طاير".

وكان نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز قد رعى الليلة حفل تخرُّج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/1440 هـ،، في مبنى وزارة التعليم على طريق الملك عبد الله بالرياض.

وعبر مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل عن سعادته بتشريف ورعاية نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لحفل التخريج.

وبيَّن أن ذلك يأتي في إطار اهتمام سموه ودعمه للطلاب، وحرصه على تكريمهم ومشاركتهم أفراحهم، وهو يعد امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعضده وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية قامت منذ إنشائها وبدأ الدراسة بها بتخريج (1294) طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، تخصصات: تقنية المعلومات، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والإدارة المالية، والتجارة الإلكترونية، والمعلوماتية الصحية، والصحة العامة، فيما تم تخريج (305) طلاب وطالبات في مرحلة الماجستير، موزعين على تخصصات: إدارة الأعمال، وأمن المعلومات، وإدارة الرعاية الصحية.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:26 PM

شاهد.. ماذا سطر خريحو الدفعة الرابعة من طلاب "الجامعة الإلكترونية"

"المعيقل" عبر عن سعادته بتشريف ورعاية نائب أمير الرياض لحفل التخريج

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,998

آمال عريضة وطموحات واسعة وتوقعات إيجابية متفائلة حملتها بالألوان الزاهية العشرات من تواقيع خريجي الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/1440 هـ، وفِي التفاصيل.. توسد وسم #مشاعرك_في_يوم_تخرجك لوحة تسابقت عليها مشاعر الخريجين ليسطروا فرحتهم التي حملت كلمات بمشاعر ومضامين وحتى ألوان مختلفة.

ولعل من أصدقها وأكثرها تدويناً "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات "الحمد لله وأخيراً" و"بشر الصابرين" و"ألف مبروك التخرج"، ومن أطرف العبارات: "طاير من الفرحة طاير".

وكان نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز قد رعى الليلة حفل تخرُّج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية من العام الجامعي 1439/1440 هـ،، في مبنى وزارة التعليم على طريق الملك عبد الله بالرياض.

وعبر مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل عن سعادته بتشريف ورعاية نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لحفل التخريج.

وبيَّن أن ذلك يأتي في إطار اهتمام سموه ودعمه للطلاب، وحرصه على تكريمهم ومشاركتهم أفراحهم، وهو يعد امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعضده وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.

يذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية قامت منذ إنشائها وبدأ الدراسة بها بتخريج (1294) طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، تخصصات: تقنية المعلومات، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والإدارة المالية، والتجارة الإلكترونية، والمعلوماتية الصحية، والصحة العامة، فيما تم تخريج (305) طلاب وطالبات في مرحلة الماجستير، موزعين على تخصصات: إدارة الأعمال، وأمن المعلومات، وإدارة الرعاية الصحية.

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