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"الشؤون الإسلامية" تجهّز عيادات طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج

بجانب توفير عشرات سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي، إلى جانب توفير عشرات سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة -لا سمح الله- بالتعاون مع وزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار الخدمات المقدمة للعناية بصحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، منذ وصولهم إلى المملكة؛ لتقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.

يشار إلى أن الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة، جهّزت هذا العام وبوقت مبكر، كافة مقرات الضيوف في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيادات طبية متخصصة مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادات بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.

من جانبهم، بيّن أطباء العيادات، حرصهم على تقديم النصائح والإرشادات العامة للمترددين على العيادات خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كالقلب، والسكري، والضغط وغيرها؛ فضلًا عن الجانب التثقيفي بشكل عام.

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"الشؤون الإسلامية" تجهّز عيادات طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج
سبق

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي، إلى جانب توفير عشرات سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة -لا سمح الله- بالتعاون مع وزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار الخدمات المقدمة للعناية بصحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، منذ وصولهم إلى المملكة؛ لتقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.

يشار إلى أن الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة، جهّزت هذا العام وبوقت مبكر، كافة مقرات الضيوف في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيادات طبية متخصصة مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادات بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.

من جانبهم، بيّن أطباء العيادات، حرصهم على تقديم النصائح والإرشادات العامة للمترددين على العيادات خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كالقلب، والسكري، والضغط وغيرها؛ فضلًا عن الجانب التثقيفي بشكل عام.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
12:42 PM

"الشؤون الإسلامية" تجهّز عيادات طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج

بجانب توفير عشرات سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي، إلى جانب توفير عشرات سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات الحرجة -لا سمح الله- بالتعاون مع وزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار الخدمات المقدمة للعناية بصحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، منذ وصولهم إلى المملكة؛ لتقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.

يشار إلى أن الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة، جهّزت هذا العام وبوقت مبكر، كافة مقرات الضيوف في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيادات طبية متخصصة مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادات بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.

من جانبهم، بيّن أطباء العيادات، حرصهم على تقديم النصائح والإرشادات العامة للمترددين على العيادات خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كالقلب، والسكري، والضغط وغيرها؛ فضلًا عن الجانب التثقيفي بشكل عام.

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