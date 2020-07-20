الاتحاد: إصابة رومارينهو .. و"الشنقيطي" يتعرض لشد عضلي

أعلن نادي الاتحاد عن تعرض لاعبي الفريق الكروي الأول مهند الشنقيطي والبرازيلي رومارينهو إلى شد عضلي.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي عبر موقعه على "تويتر":

"أظهرت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعبان مهند الشنقيطي والبرازيلي رومارينهو، على موضع إصابتهما عن تعرضهما لشد عضلي بسيط سيحتاجان على إثره راحة لمدة يومين قبل العودة للدخول في التدريبات".

يُذكر أن الاتحاد يقيم معسكرًا إعداديًا في منطقة عسير استعدادًا لاستكمال المنافسات الرياضية يستمر حتى 25 من يوليو الجاري.



ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في سلم ترتيب الدوري بـ 23 نقطة جمعها من 22 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن فريق العدالة الذي يحتل المركز السادس عشر والأخير في الترتيب بـ17 نقطة.