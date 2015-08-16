جامعة حفر الباطن توقِّع أكثر من 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون

بناء بيئة أكاديمية عالية الجودة تفي باحتياجات سوق العمل

وقّعت جامعة حفر الباطن أكثر من 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية والقطاعات الحكومية والخاصة، المحلية والإقليمية والعالمية، خلال العام المنصرم؛ وذلك إدراكًا من الجامعة بأهمية القيام بالشراكات مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية والقطاعات الحكومية والخاصة، المحلية والإقليمية والعالمية؛ وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

ومنذ صدور قرار مجلس الجامعة بإنشاء مكتب الشراكات والتعاون الدولي بتاريخ 5/ 1/ 1440هـ، وتكليف أحمد بن محمد الهرماس بالإشراف على المكتب؛ ليكون بذلك أحد الأسس الأولى لبناء كيان هذه الجامعة في تفعيل الشراكة المحلية والعالمية، ولأن الهدف الوصول إلى مكانة رائدة في مجال التعليم الجامعي، فقد بدأ المكتب مهامه واختصاصاته بالعمل على تأسيس منظومة تعاون مؤسساتي متكاملة لضمان الجودة التي تتوافق مع رؤية ورسالة الجامعة.

كما عمل على إحداث نقلة نوعية، وتحقيق الكثير على أرض الواقع خلال سنة واحدة، بعد أن تضافرت الجهود لجعل الجامعة واجهة علمية مشرفة للمنطقة، بقيادة مدير الجامعة محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، وتعاون وكلائها وجميع منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وإداريين، وأبنائها طلاب وطالبات الجامعة؛ لتأتي ثمارها بتوقيع أكثر من 26 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية، والقطاعات الحكومية والخاصة، المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسعى الجامعة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات بالتعاون مع مختلف قطاعات الجامعة من وكالات وعمادات مساندة وإدارات وكليات داخل الجامعة، وسبل الاستفادة منها في نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية للمساهمة في بناء بيئة أكاديمية عالية الجودة، تفي باحتياجات سوق العمل، وبيئة بحثية تسهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي.