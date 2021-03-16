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الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا

32  طناً من الإمدادات الطبية والمعدات

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طناً من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

الرحلة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما حملت معها خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا
سبق

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طناً من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

الرحلة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما حملت معها خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
08:11 PM

الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا

32  طناً من الإمدادات الطبية والمعدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,993

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طناً من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

الرحلة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما حملت معها خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

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