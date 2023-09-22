تعليم نجران في أسبوع.. فعاليات وإنجازات متقدمة

استعدادات مكثفة للاحتفاء باليوم الوطني

شهد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي العديد من الفعاليات خلال الأسبوع تضمنت تكريمه من أمير منطقة نجران ‏الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وذلك ضمن حفل تكريم الجهات المشاركة في حج ١٤٤٠هـ.

فيما ترأس "العتيبي" اجتماع اللجنة العليا بتعليم نجران الخاصة بتنفيذ فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني ٨٩ للمملكة.

واطلع المدير العام للتعليم على أعمال إدارة التجهيزات المدرسية ودشن حسابها على تويتر وأطلق مبادرة "بتقنيتي أتعلم" بحضور المساعد للشؤون المدرسية مسفر الوادعي.

‏والتقى "العتيبي" بمدير التجهيزات بشركة تيتكو غسان برنجي للتعريف بتجهيزات بوابة المستقبل في مدارس ‫التحول الرقمي.

وتفقد المدير العام للتعليم ومدير مركز الدعم التعليمي والفني بوزارة التعليم الدكتور أحمد قران عدداً من مدارس قطاع مكتب الجربة بالحد الجنوبي.

‏ كما التقى مشرف الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي بالمنسقين الإعلاميين بمدارس حبونا وثار ضمن اللقاء الأول للمنسقين الإعلاميين بالمدارس بحضور مشرف قسم الإعلام والاتصال بمكتب التعليم بحبونا مرجع لسلوم.

‏ ونفذت إدارة الأمن والسلامة المدرسية ممثلة بالقسم النسائي بتعليم نجران فرضية خطة إخلاء لـ ١١٢ من منسوبات إدارة التدريب والابتعاث والمتدربات خلال ٤٣ ثانية.

‏ودشن "العتيبي" انطلاق حافلات نقل ذوي الإعاقة بحضور المساعد للشؤون المدرسية مسفر الوادعي ومشرف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وليد الشهراني، وكذلك دشن بطاقة وفاء لأبناء شهداء الواجب بحضور مدير مكتب وفاء إبراهيم المحيا.

‏فيما اختتم مركز رعاية المستفيدين البرنامج التدريبي لمنسقي خدمة "تواصل" في أقسام الإدارة والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الذي نفذه المدربان ماجد الوادعي وبدر الشهراني بحضور مدير مركز رعاية المستفيدين حسن آل عسكر.

‏ورعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر ختام فعاليات البرنامج التطويري المهني لمعلمي التربية الإسلامية بابتدائية ديوان المعرفة الأهلية بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي علي الوادعي.

ونفذ "تعليم نجران" وهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة العديد من المحاضرات التوعوية في مدارس المنطقة ضمن برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان".