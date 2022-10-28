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العراق يسجل 1471 إصابة جديدة بكورونا و355 حالة بفلسطين

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 2052123 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23083، فيما تم تسجيل 2249 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1996126 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات، و355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و721 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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العراق يسجل 1471 إصابة جديدة بكورونا و355 حالة بفلسطين
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 2052123 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23083، فيما تم تسجيل 2249 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1996126 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات، و355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و721 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
05:53 PM

العراق يسجل 1471 إصابة جديدة بكورونا و355 حالة بفلسطين

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 2052123 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23083، فيما تم تسجيل 2249 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1996126 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات، و355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و721 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
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