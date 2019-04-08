النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد

4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين

"سندي" مديرًا لإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي

أصدر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قرارًا بتكليف السيد وجدي علي سندي، مديرًا لإدارة الإعلام في المنظمة ورئيسًا لتحرير مجلة المنظمة.

وكان "سندي" قد الْتحق بالعمل في الأمانة العامة للمنظمة مسؤولًا عن الإعلام المحلي والخليجي، عام 2010، وتولى مهام التغطية الإعلامية للعديد من مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمرات الوزارية القطاعية، كما عمل على إعداد الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة حتى عام 2025.

وسبق لـ"سندي" العمل في مواقع قيادية في الصحف المحلية والدولية؛ إذ تولى منصب رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" بالنيابة، ورئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" بالنيابة، كما شغل منصب المدير الإقليمي لصحيفة "الوطن" في المنطقة الغربية، ومدير تحرير صحيفة "المدينة"، وأسس عدة مجلات أسبوعية وشهرية.

"سندي" حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة المحلية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"سندي" مديرًا لإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي
سبق

أصدر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قرارًا بتكليف السيد وجدي علي سندي، مديرًا لإدارة الإعلام في المنظمة ورئيسًا لتحرير مجلة المنظمة.

وكان "سندي" قد الْتحق بالعمل في الأمانة العامة للمنظمة مسؤولًا عن الإعلام المحلي والخليجي، عام 2010، وتولى مهام التغطية الإعلامية للعديد من مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمرات الوزارية القطاعية، كما عمل على إعداد الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة حتى عام 2025.

وسبق لـ"سندي" العمل في مواقع قيادية في الصحف المحلية والدولية؛ إذ تولى منصب رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" بالنيابة، ورئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" بالنيابة، كما شغل منصب المدير الإقليمي لصحيفة "الوطن" في المنطقة الغربية، ومدير تحرير صحيفة "المدينة"، وأسس عدة مجلات أسبوعية وشهرية.

"سندي" حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة المحلية والدولية.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
10:33 AM

"سندي" مديرًا لإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
5

أصدر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قرارًا بتكليف السيد وجدي علي سندي، مديرًا لإدارة الإعلام في المنظمة ورئيسًا لتحرير مجلة المنظمة.

وكان "سندي" قد الْتحق بالعمل في الأمانة العامة للمنظمة مسؤولًا عن الإعلام المحلي والخليجي، عام 2010، وتولى مهام التغطية الإعلامية للعديد من مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمرات الوزارية القطاعية، كما عمل على إعداد الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة حتى عام 2025.

وسبق لـ"سندي" العمل في مواقع قيادية في الصحف المحلية والدولية؛ إذ تولى منصب رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" بالنيابة، ورئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" بالنيابة، كما شغل منصب المدير الإقليمي لصحيفة "الوطن" في المنطقة الغربية، ومدير تحرير صحيفة "المدينة"، وأسس عدة مجلات أسبوعية وشهرية.

"سندي" حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة المحلية والدولية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,319
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,595
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,221
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,207

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة