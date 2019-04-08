"سندي" مديرًا لإدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي

أصدر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قرارًا بتكليف السيد وجدي علي سندي، مديرًا لإدارة الإعلام في المنظمة ورئيسًا لتحرير مجلة المنظمة.

وكان "سندي" قد الْتحق بالعمل في الأمانة العامة للمنظمة مسؤولًا عن الإعلام المحلي والخليجي، عام 2010، وتولى مهام التغطية الإعلامية للعديد من مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والمؤتمرات الوزارية القطاعية، كما عمل على إعداد الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة حتى عام 2025.

وسبق لـ"سندي" العمل في مواقع قيادية في الصحف المحلية والدولية؛ إذ تولى منصب رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" بالنيابة، ورئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية" بالنيابة، كما شغل منصب المدير الإقليمي لصحيفة "الوطن" في المنطقة الغربية، ومدير تحرير صحيفة "المدينة"، وأسس عدة مجلات أسبوعية وشهرية.

"سندي" حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة المحلية والدولية.