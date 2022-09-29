تعليم محايل عسير يحتفي بذكرى اليوم الوطني السعودي 91

فعاليات منوعة وقصائد شعرية وسط إجراءات احترازية وقائية

رعى محافظ محافظة محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ وأعيان المحافظة، حفل إدارة التعليم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين، الذي أقيم صباح أمس الثلاثاء وسط إجراءات احترازية وقائية.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات محكمات من كتاب الله، وقال مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم في كلمته: إن هذا اليوم يصادف الذكرى 91 للمملكة العربية السعودية لتوحيد المملكة على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود؛ مبينًا أننا نحتفل كل عام ونحن في أمن وأمان واستقرار وتطوير في كل المجالات.

وأوضح "آل شريم" أن ما نعيشه بحمد الله وفضله، نتاج كلمة الملك المؤسس المشهورة "سأجعل منكم شعبًا عظيمًا"، ونحن اليوم السعودية العظمى نمثل هذه الكلمة (مستمتعين برفاهية هي أكبر بكثير من تلك التي عرفها أجدادنا).. كأن المؤسس يرى ويقرأ التاريخ.. ومهما كتبنا من كلمات لن نوفي الوطن حقه وقيادته الرشيدة.

وأشاد باستمرار الرحلة التعليمية لأكثر من ٦ ملايين طالب وطالبة عبر منصة مدرستي أثناء جائحة كورونا كوفيد19، في ظل هذه القيادة العظمى وفي هذه الدولة العظمى.. كما قدّم شكره لأبطال الصحة وأبطال التعليم وأبطال الأمن.

واختتم حديثه بقوله "كلنا واحد بقيادة سلمان الحزم ومحمد العزم، فما نقول في هذا اليوم؟ نقول الفخر والاعتزاز".

وتضمنت فقرات الحفل المعرض الفني الافتراضي بتقنية 3D لعدد من اللوحات الفنية، بمشاركة مكاتب تعليم المحافظة، ثم قصيدة (سلام يا داري) ألقاها الطالب سيف الشهري، ثم قصيدة نبض القوافي مع الطالب أحمد ناصر وشارك الشاعر محمد المعربي بقصيدة زينت سماء الحفل.

وشارك طلاب مدارس مكتب تعليم بحر أبو سكينة على مسرح الإدارة بقصائد وأناشيد شعرية في حب الوطن، كما قدمت اللقاءات والرسائل والقصائد الوطنية لمشاركات الطلاب والطالبات بهذه المناسبة الغالية بمشاركة كافة مكاتب تعليم المحافظة حبًّا واعتزازًا وفخرًا بالوطن وقيادته الرشيدة عبر منتجات إعلامية تحكي إبداعات ومنتجات متنوعة لترسم لوحة حب وفداء وتضحية لوطن الفخر والاعتزاز، أعقبها فقرة مشاعر وطنية بقصيدة بوح المشاعر لحمد البارقي ثم بعدها الفنان عبدالرازق عسيري الذي تغنى بأوبريت (هي لنا دار) من كلمات الشاعر أحمد المنجحي.