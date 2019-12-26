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أمير تبوك يطلع على تقرير عن برامج وأنشطة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، طلال بن خالد الفقير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، منوهاً بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأعمال الخيرية والإنسانية ورعاية هذه الفئة الغالية.

واطلع أمير منطقة تبوك على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال الفترة الماضية لخدمة الأيتام والذي يضم برنامج الكساء والغذاء واستفاد منه 1600 يتم، والبرامج الترفيهية والتي استفاد منها 489 يتيمًا، وبرامج التدريب واستفاد منها 158 يتيمًا، بالإضافة إلى البرامج الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها من البرامج التي تقدمها الجمعية لأكثر من 1000 يتيم .

وأكد أمير منطقة تبوك على أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم .

وأعرب نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على دعمه للجمعية لتواصل عملها الخيري والإنساني ورعايتها للأيتام بالمنطقة.

أمير تبوك جمعية رعاية الأيتام منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن برامج وأنشطة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، طلال بن خالد الفقير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، منوهاً بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأعمال الخيرية والإنسانية ورعاية هذه الفئة الغالية.

واطلع أمير منطقة تبوك على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال الفترة الماضية لخدمة الأيتام والذي يضم برنامج الكساء والغذاء واستفاد منه 1600 يتم، والبرامج الترفيهية والتي استفاد منها 489 يتيمًا، وبرامج التدريب واستفاد منها 158 يتيمًا، بالإضافة إلى البرامج الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها من البرامج التي تقدمها الجمعية لأكثر من 1000 يتيم .

وأكد أمير منطقة تبوك على أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم .

وأعرب نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على دعمه للجمعية لتواصل عملها الخيري والإنساني ورعايتها للأيتام بالمنطقة.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
03:47 PM

أمير تبوك يطلع على تقرير عن برامج وأنشطة جمعية رعاية الأيتام بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بمكتبه بالإمارة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، طلال بن خالد الفقير، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية الاستقبال بأعضاء مجلس إدارة الجمعية، منوهاً بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأعمال الخيرية والإنسانية ورعاية هذه الفئة الغالية.

واطلع أمير منطقة تبوك على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال الفترة الماضية لخدمة الأيتام والذي يضم برنامج الكساء والغذاء واستفاد منه 1600 يتم، والبرامج الترفيهية والتي استفاد منها 489 يتيمًا، وبرامج التدريب واستفاد منها 158 يتيمًا، بالإضافة إلى البرامج الصحية والتعليمية والإسكان وغيرها من البرامج التي تقدمها الجمعية لأكثر من 1000 يتيم .

وأكد أمير منطقة تبوك على أهمية دور الجمعية وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم .

وأعرب نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على دعمه للجمعية لتواصل عملها الخيري والإنساني ورعايتها للأيتام بالمنطقة.

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