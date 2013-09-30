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أمانة جازان عن مداخل الطريق الدولي بمحافظة الدرب: تتبع "النقل"

في وقت طالب فيه عابرو الطريق باستكمال مداخله ومخارجه

قالت أمانة منطقة جازان إن مداخل ومخارج الطريق الدولي بمحافظة الدرب تتبع لوزارة النقل؛ وذلك في توضيحها حول مطالبات المواطنين.

وفي وقتٍ سابق، طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

أمانة منطقة جازان محافظة الدرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جازان عن مداخل الطريق الدولي بمحافظة الدرب: تتبع "النقل"
سبق

قالت أمانة منطقة جازان إن مداخل ومخارج الطريق الدولي بمحافظة الدرب تتبع لوزارة النقل؛ وذلك في توضيحها حول مطالبات المواطنين.

وفي وقتٍ سابق، طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
03:54 PM

أمانة جازان عن مداخل الطريق الدولي بمحافظة الدرب: تتبع "النقل"

في وقت طالب فيه عابرو الطريق باستكمال مداخله ومخارجه

A A A
محمد المواسي - جازان
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1,089

قالت أمانة منطقة جازان إن مداخل ومخارج الطريق الدولي بمحافظة الدرب تتبع لوزارة النقل؛ وذلك في توضيحها حول مطالبات المواطنين.

وفي وقتٍ سابق، طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

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