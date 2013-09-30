وفي وقتٍ سابق، طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

قالت أمانة منطقة جازان إن مداخل ومخارج الطريق الدولي بمحافظة الدرب تتبع لوزارة النقل؛ وذلك في توضيحها حول مطالبات المواطنين.

أمانة جازان عن مداخل الطريق الدولي بمحافظة الدرب: تتبع "النقل" محمد المواسي سبق 2020-09-30 قالت أمانة منطقة جازان إن مداخل ومخارج الطريق الدولي بمحافظة الدرب تتبع لوزارة النقل؛ وذلك في توضيحها حول مطالبات المواطنين. وفي وقتٍ سابق، طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442 03:54 PM

أمانة جازان عن مداخل الطريق الدولي بمحافظة الدرب: تتبع "النقل" في وقت طالب فيه عابرو الطريق باستكمال مداخله ومخارجه





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قالت أمانة منطقة جازان إن مداخل ومخارج الطريق الدولي بمحافظة الدرب تتبع لوزارة النقل؛ وذلك في توضيحها حول مطالبات المواطنين.

وفي وقتٍ سابق، طالب عابرو الطريق الساحلي بمنطقة جازان، وتحديداً في محافظة الدرب شمال جازان، الجهات المعنية باستكمال مداخل ومخارج الطريق؛ نظراً لما يتسبب به من حوادث ومخالفات وانقطاعات أثناء هطول الأمطار.