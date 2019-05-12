النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

"المعاناة والموت".. خبير أميركي يحذّر من إعادة فتح الاقتصاد

قال: إذا فعلنا ذلك فإننا نخاطر بتفشّي المرض في جميع أنحاء البلاد

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية: إنه يعتزم تحذير الأمة اليوم الثلاثاء بأن ثمن إعادة فتح الاقتصاد سريعًا هو "المعاناة والموت".

وسيتحدث فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع لتقييم خطط إعادة فتح الاقتصاد.

ووفق "سكاي نيوز" في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز، قال فاوتشي: إن رسالته الرئيسية ستتعلق بخطر محاولة فتح البلاد.

وأضاف: "إذا تخطّينا نقاط المبادئ التوجيهية وفتحنا أميركا مرة أخرى؛ فإننا نخاطر بتفشّي المرض في جميع أنحاء البلاد. هذا لن يؤدّي فقط لمعاناة وموت لا داعيَ لهما، لكن في الواقع سيعيقنا في سعينا للعودة إلى طبيعته".

بهذا سيكون فاوتشي على خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، الذي حثّ حكام الولايات مرارًا على رفع الإغلاق وأوامر البقاء في المنازل.

يشار إلى أن أميركا سجلت إلى حدود اليوم أكثر من مليون و385 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أزيد من 81 ألف حالة وفاة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"المعاناة والموت".. خبير أميركي يحذّر من إعادة فتح الاقتصاد
سبق

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية: إنه يعتزم تحذير الأمة اليوم الثلاثاء بأن ثمن إعادة فتح الاقتصاد سريعًا هو "المعاناة والموت".

وسيتحدث فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع لتقييم خطط إعادة فتح الاقتصاد.

ووفق "سكاي نيوز" في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز، قال فاوتشي: إن رسالته الرئيسية ستتعلق بخطر محاولة فتح البلاد.

وأضاف: "إذا تخطّينا نقاط المبادئ التوجيهية وفتحنا أميركا مرة أخرى؛ فإننا نخاطر بتفشّي المرض في جميع أنحاء البلاد. هذا لن يؤدّي فقط لمعاناة وموت لا داعيَ لهما، لكن في الواقع سيعيقنا في سعينا للعودة إلى طبيعته".

بهذا سيكون فاوتشي على خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، الذي حثّ حكام الولايات مرارًا على رفع الإغلاق وأوامر البقاء في المنازل.

يشار إلى أن أميركا سجلت إلى حدود اليوم أكثر من مليون و385 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أزيد من 81 ألف حالة وفاة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:56 PM

"المعاناة والموت".. خبير أميركي يحذّر من إعادة فتح الاقتصاد

قال: إذا فعلنا ذلك فإننا نخاطر بتفشّي المرض في جميع أنحاء البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,226

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية: إنه يعتزم تحذير الأمة اليوم الثلاثاء بأن ثمن إعادة فتح الاقتصاد سريعًا هو "المعاناة والموت".

وسيتحدث فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع لتقييم خطط إعادة فتح الاقتصاد.

ووفق "سكاي نيوز" في رسالة بالبريد الإلكتروني لصحيفة نيويورك تايمز، قال فاوتشي: إن رسالته الرئيسية ستتعلق بخطر محاولة فتح البلاد.

وأضاف: "إذا تخطّينا نقاط المبادئ التوجيهية وفتحنا أميركا مرة أخرى؛ فإننا نخاطر بتفشّي المرض في جميع أنحاء البلاد. هذا لن يؤدّي فقط لمعاناة وموت لا داعيَ لهما، لكن في الواقع سيعيقنا في سعينا للعودة إلى طبيعته".

بهذا سيكون فاوتشي على خلاف مع الرئيس دونالد ترامب، الذي حثّ حكام الولايات مرارًا على رفع الإغلاق وأوامر البقاء في المنازل.

يشار إلى أن أميركا سجلت إلى حدود اليوم أكثر من مليون و385 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب أزيد من 81 ألف حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,174
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,376
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,267

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة