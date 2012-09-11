"الجدعان" يفتتح "يوروموني السعودية".. الأربعاء

بالرياض وبشعار "تنمية المنظومة المالية الجديدة"

يفتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان فعاليات مؤتمر "يوروموني السعودية 2019"، الذي ينظمه "يوروموني" للاستثمار المؤسسي بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار "تنمية المنظومة المالية الجديدة" يومي 19 و20 محرم 1441هـ الموافق 18 و19 سبتمبر 2019م، في فندق "فور سيزونز" بمدينة الرياض.

وقال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان: مؤتمر يوروموني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس المملكة لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.

وأضاف: سيسلط مؤتمر يوروموني السعودية الضوء على أهمية مكانة المملكة كأكبر سوق مالي في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في المملكة الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي.

وأردف: تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل من العام الحالي، والذي ساهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي والذي توصل لعدد من التوصيات التي تساهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يوروموني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.

وحول فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019، أوضح "الثنيان" أن جلسات النقاش ستشهد حواراً متخصصاً يجمع قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال: يفتتح المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، ويشارك في الجلسات الدكتور ماجد القصيبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية.

وأضاف: يستضيف المؤتمر عدداً من المختصين في القطاع المالي، تشمل رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، ومؤسس شركة FemTechGlobal غيلا بوسكوفيتش، والرئيس المكلف ونائب الرئيس التنفيذي في شركة Ginnie Mae مارين كاسبر، ومدير الأبحاث في شركة أرك إنفست، بريت وينتون.

وأردف: جلسات النقاش في المؤتمر ستركز على كيفية تطوير القطاع المالي المؤسسي في المملكة؛ تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى البحث في مجمل تطورات أسواق رأس المال، وإلقاء نظرة شاملة على عمق الاقتصاد الكلي للمملكة، وتسليط الضوء على قطاعات الأعمال الحيوية.

وقال وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام: سيناقش المؤتمر التحول الرقمي في الخدمات المالية، ووسائل التقنية الجديدة التي يمكن للمملكة أن تتبناها لتوفير منتجات أقل تكلفة وأكثر شفافية ومرونة؛ حيث يأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء بيئة تنظيمية ملائمة، من خلال إصدار لوائح الجديدة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي ذكي تقنياً يمكّن الشركات المحلية والدولية من تبني حلول رقمية جديدة.

من جهتها، قالت فيكتوريا بيهن مديرة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في "يوروموني": ستطرح النسخة 14 من مؤتمر يوروموني ثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى خلق تجربة أكثر تفاعلية للمشاركين، بما في ذلك مبادرة "خيمة التقنية" التي تستضيف شركات FinTech محلية ودولية، ومبادرة "مركز المعرفة"، وهي عبارة عن جلسات تفاعلية تتمحور حول تقنية Blockchain، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي.

وأضافت: مبادرة المختبر المالي Finance Lab ترتكز على محاكاة الأسواق العالمية كخطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية.

وأردفت: سيتم عقد جلستين ستتناول إحداهما موضوع الأمن السيبراني، بينما تتناول الأخرى قطاع الترفيه في المملكة، وتهدف هذه الجلسات إلى استكشاف الآفاق والفرص الرئيسة التي تتيحها هذه القطاعات الواعدة في المملكة.

وتابعت: المؤتمر سيسلط الضوء على تعزيز عملية التحول في المؤسسات المالية بالمملكة، بما في ذلك التقنيات الناشئة التي تتحكم في FinTech عبر جيل الألفية الرقمي، واستكشاف الآفاق الواسعة له، والتي تعزز البنية التحتية لقواعد البيانات، إضافة إلى تطوير نماذج الأعمال التي تركز على المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

يذكر أن باب التسجيل في مؤتمر يوروموني السعودية 2019 لا يزال مفتوحاً حتى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، ويمكن زيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات: www.euromoneyconferences.com/saudi.