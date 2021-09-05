النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول.. ١٤٥ طالبة

وفق الإجراءات الاحترازية.. تسهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال

دشّنت كلية الحرم المكي الشريف النسائي في عامها الأول (١٤٤٣هـ)، قسم الشريعة- شطر الطالبات بالكلية؛ وفق ما أفادت به الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية ورئيس قسم الشريعة الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف.

وأوضحت الأشرف؛ انطلاق العمل والإشراف على الكادرين الإداري والتعليمي بالكلية، إضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام، الذي يصل عددهن إلى (١٤٥) طالبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً استمرار العملية التعليمية وتفعيلها عن بُعد عبر المنصة التعليمية بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ واعتماد آلية لعودة الدراسة.

وأكّدت الأشرف؛ حرص واهتمام مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ بالمسيرة العلمية الشرعية للأكاديمية التي تسهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول.. ١٤٥ طالبة
سبق

دشّنت كلية الحرم المكي الشريف النسائي في عامها الأول (١٤٤٣هـ)، قسم الشريعة- شطر الطالبات بالكلية؛ وفق ما أفادت به الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية ورئيس قسم الشريعة الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف.

وأوضحت الأشرف؛ انطلاق العمل والإشراف على الكادرين الإداري والتعليمي بالكلية، إضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام، الذي يصل عددهن إلى (١٤٥) طالبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً استمرار العملية التعليمية وتفعيلها عن بُعد عبر المنصة التعليمية بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ واعتماد آلية لعودة الدراسة.

وأكّدت الأشرف؛ حرص واهتمام مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ بالمسيرة العلمية الشرعية للأكاديمية التي تسهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:41 AM

تدشين كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول.. ١٤٥ طالبة

وفق الإجراءات الاحترازية.. تسهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
559

دشّنت كلية الحرم المكي الشريف النسائي في عامها الأول (١٤٤٣هـ)، قسم الشريعة- شطر الطالبات بالكلية؛ وفق ما أفادت به الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية ورئيس قسم الشريعة الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف.

وأوضحت الأشرف؛ انطلاق العمل والإشراف على الكادرين الإداري والتعليمي بالكلية، إضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام، الذي يصل عددهن إلى (١٤٥) طالبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً استمرار العملية التعليمية وتفعيلها عن بُعد عبر المنصة التعليمية بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ واعتماد آلية لعودة الدراسة.

وأكّدت الأشرف؛ حرص واهتمام مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي؛ بالمسيرة العلمية الشرعية للأكاديمية التي تسهم في بناء جيل واعد من النساء في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,378
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة