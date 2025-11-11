"بايدن" يواصل ترتيبات تسلم السلطة.. و"ترامب" يستمر في الطعن بنتائج الانتخابات

أول ظهور علني للرئيس اليوم بعد جولة الجولف

يمهّد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مزيداً من الأسس لإدارته الجديدة، اليوم الأربعاء، فيما يواصل الرئيس دونالد ترامب سلسلة من الدعاوى القضائية للطعن في نتائج الانتخابات في محاولة للتشبث بالسلطة.

ويرتب "بايدن" اليوم للقاء مستشارين يساعدونه في الاستعداد لتولي المنصب في 20 يناير 2021.

وسيضع "ترامب" إكليلاً من الزهور التذكارية في قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية خلال ساعات بمناسبة يوم المحاربين القدامى، وسيكون هذا أول ظهور علني له، بخلاف جولة الجولف، منذ مؤتمر صحفي غاضب في البيت الأبيض الخميس الماضي.

ورفض "ترامب" التنازل، وبدلاً من ذلك وجه تهماً غير مدعمة بتزوير انتخابات لم تكتسب سوى القليل من الزخم، وأعلنت حملته أمس أنها تعتزم رفع دعوى قضائية في ميشيغان لمنع الولاية من التصديق على نتائجها، بعد يوم من رفعها دعوى مماثلة في ولاية بنسلفانيا.

ورفض القضاة حتى الآن الدعاوى القضائية في ميشيغان وجورجيا، التي رفعتها حملة "ترامب" الانتخابية، ويرى خبراء قانونيون أن التقاضي لديه فرصة ضئيلة لتغيير نتيجة انتخابات 3 نوفمبر.

ويجمع حوالي 80 في المائة من الأمريكيين، بما في ذلك نصف الجمهوريين، على أن "بايدن" هو الفائز الشرعي، بحسب استطلاع أجرته "رويترز – إبسوس" ونُشر أمس.

وتعرض "ترامب" لانتكاسة محتملة أخرى أمس، عندما أوضح الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أن عامل بريد زعم أنه شهد تلاعباً في الاقتراع في ولاية بنسلفانيا قد تراجع عن مزاعمه.