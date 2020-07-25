النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

حفر الباطن.. إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

وفق الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق البروتوكولات الطبية

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجريت عملية الولادة تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد غادرت المريضة وطفلها غرفة العمليات وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهما الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتيهما الصحية للاطمئنان عليهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حفر الباطن.. إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا
سبق

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجريت عملية الولادة تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد غادرت المريضة وطفلها غرفة العمليات وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهما الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتيهما الصحية للاطمئنان عليهما.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
02:21 PM

حفر الباطن.. إجراء ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بكورونا

وفق الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق البروتوكولات الطبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
1
605

نجح الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأجريت عملية الولادة تحت الإجراءات الاحترازية المشددة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

وقد غادرت المريضة وطفلها غرفة العمليات وهما يتمتعان بحالة صحية جيدة، مع تلقيهما الرعاية الصحية الكاملة ومراقبة حالتيهما الصحية للاطمئنان عليهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,003
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,576
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,163

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة