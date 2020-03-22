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"مسام" ينتزع 2.257 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مارس

المشروع يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة

تَمَكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020م، من انتزاع 2.257 لغمًا منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغمًا مضادة للدبابات و1.930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154.240 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نزع الألغام في اليمن مسام

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"مسام" ينتزع 2.257 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مارس
سبق

تَمَكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020م، من انتزاع 2.257 لغمًا منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغمًا مضادة للدبابات و1.930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154.240 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
01:19 PM

"مسام" ينتزع 2.257 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مارس

المشروع يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المنفجرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَمَكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس 2020م، من انتزاع 2.257 لغمًا منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و321 لغمًا مضادة للدبابات و1.930 ذخيرة غير متفجرة، و2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 154.240 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن؛ سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة، ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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