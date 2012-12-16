"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على الطائف

مصحوبة برياح وتستمر حتى الـ10 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 10 مساءً.