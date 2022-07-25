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نظير تضحياته .. الملك يمنح "شراحيلي" وسام الملك عبدالعزيز

والده قدّم الشكر لخادم الحرمين .. وقال: إصابة ابني فخر واعتزاز

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجندي أول نايف بن محمد أحمد شراحيلي؛ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تضحياته لإصابته في أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

من جهته، قدم والد الجندي "شراحيلي"؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين، وذكر أن ما قام به ابنه في تضحيته لحماية أرض الوطن إنما هو واجب على الجميع مبيناً أن إصابته فخر واعتزاز للجميع.

وكان الجندي "نايف شراحيلي"؛ قد تعرّض إلى إصابة قبل ثمانية أشهر من جرّاء انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية الارهابية؛ ما أدّى إلى بتر قدمه اليمنى من منتصف الساق، وتمّ علاجه ووضع بديل صناعي في ألمانيا ويتمتع حاليا بصحة وعافية وبمعنويات عالية.

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نظير تضحياته .. الملك يمنح "شراحيلي" وسام الملك عبدالعزيز
سبق

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجندي أول نايف بن محمد أحمد شراحيلي؛ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تضحياته لإصابته في أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

من جهته، قدم والد الجندي "شراحيلي"؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين، وذكر أن ما قام به ابنه في تضحيته لحماية أرض الوطن إنما هو واجب على الجميع مبيناً أن إصابته فخر واعتزاز للجميع.

وكان الجندي "نايف شراحيلي"؛ قد تعرّض إلى إصابة قبل ثمانية أشهر من جرّاء انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية الارهابية؛ ما أدّى إلى بتر قدمه اليمنى من منتصف الساق، وتمّ علاجه ووضع بديل صناعي في ألمانيا ويتمتع حاليا بصحة وعافية وبمعنويات عالية.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
09:22 AM

نظير تضحياته .. الملك يمنح "شراحيلي" وسام الملك عبدالعزيز

والده قدّم الشكر لخادم الحرمين .. وقال: إصابة ابني فخر واعتزاز

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
22
70,778

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجندي أول نايف بن محمد أحمد شراحيلي؛ وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تضحياته لإصابته في أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

من جهته، قدم والد الجندي "شراحيلي"؛ شكره لخادم الحرمين الشريفين، وذكر أن ما قام به ابنه في تضحيته لحماية أرض الوطن إنما هو واجب على الجميع مبيناً أن إصابته فخر واعتزاز للجميع.

وكان الجندي "نايف شراحيلي"؛ قد تعرّض إلى إصابة قبل ثمانية أشهر من جرّاء انفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية الارهابية؛ ما أدّى إلى بتر قدمه اليمنى من منتصف الساق، وتمّ علاجه ووضع بديل صناعي في ألمانيا ويتمتع حاليا بصحة وعافية وبمعنويات عالية.

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