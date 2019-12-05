مدّدت الخطوط السعودية فترة العرض الحصري لفيلم "وُلد ملكاً" على متن طائراتها حتى نهاية شهر فبراير المقبل، بعد الإقبال والاهتمام الكبير من ضيوف "السعودية" لمشاهدة الفيلم التاريخي الذي تم إنتاجه عالميًّا، وجرى تصويره ما بين مدينتي الرياض ولندن، ويحكي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1906 إلى عودته من إنجلترا في عام 1920، والتي زارها بناء على دعوة وُجهت لوالده الملك عبدالعزيز من ملك إنجلترا جورج الخامس. وتتيح الخطوط السعودية وبشكل حصري لضيوفها على جميع رحلاتها الداخلية والدولية التي تصل إلى 100 وجهة حول العالم، منذ الأول من نوفمبر الماضي؛ فرصة مشاهدة فيلم "وُلد ملكاً" كاملاً باللغتين العربية والإنجليزية، عبر نظام البث بمقصورة الضيوف، والذي يشتمل على تشكيلة منوعة من أفضل البرامج والأفلام الحديثة والمحتوى الترفيهي المتنوع والملائم لكافة شرائح الضيوف. وقال مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية، فهد بن عبدالله باهديله: تمديد عرض الفيلم على أسطول "السعودية" يأتي تجاوبًا مع الاهتمام الكبير والحرص على مشاهدته من قبل الضيوف المسافرين على رحلات الخطوط السعودية. وأضاف: قصة الفيلم وجودة إنتاجه، والشخصية العظيمة التي يجسدها؛ عوامل مهمة صنعت نجاح الفيلم مبكرًا، وأسهمت في سرعة وقوة انتشاره. ويصف فيلم "وُلد ملكاً" أول رحلة دبلوماسية مهمّة قام بها "فيصل بن عبدالعزيز آل سعود" إلى المملكة المتحدة؛ حيث التقى الأمير فيصل البالغ من العمر آنذاك 13 عامًا، الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، ورئيس الوزراء وينستون تشرشل. وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برشلونة سانت جوردي السينمائي الدولي (BCN FILM FEST) في 25 أبريل من هذا العام، كما حصد جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان "INWARD EYE FILM"، الذي أقيم في مدينة (آمبيلسايد) شمال إنجلترا. وتشمل أنظمة الترفيه على متن طائرات "السعودية"، أحدث تقنية الاتصالات الفضائية, تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، وتبلغ عدد ساعات الترفيه حالياً أربعة آلاف ساعة من العرض الأول في هوليوود، وأحدث البرامج التلفزيونية والمجموعات الصوتية والموسيقى، وبرامج متعددة اللغات الدولية للأطفال، وكذلك الكتب الرقمية والسمعية.

"الخطوط" تُمدد العرض الحصري لفيلم "ولد ملكاً" على طائراتها حتى فبراير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-05 مدّدت الخطوط السعودية فترة العرض الحصري لفيلم "وُلد ملكاً" على متن طائراتها حتى نهاية شهر فبراير المقبل، بعد الإقبال والاهتمام الكبير من ضيوف "السعودية" لمشاهدة الفيلم التاريخي الذي تم إنتاجه عالميًّا، وجرى تصويره ما بين مدينتي الرياض ولندن، ويحكي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1906 إلى عودته من إنجلترا في عام 1920، والتي زارها بناء على دعوة وُجهت لوالده الملك عبدالعزيز من ملك إنجلترا جورج الخامس.



وتتيح الخطوط السعودية وبشكل حصري لضيوفها على جميع رحلاتها الداخلية والدولية التي تصل إلى 100 وجهة حول العالم، منذ الأول من نوفمبر الماضي؛ فرصة مشاهدة فيلم "وُلد ملكاً" كاملاً باللغتين العربية والإنجليزية، عبر نظام البث بمقصورة الضيوف، والذي يشتمل على تشكيلة منوعة من أفضل البرامج والأفلام الحديثة والمحتوى الترفيهي المتنوع والملائم لكافة شرائح الضيوف.



وقال مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية، فهد بن عبدالله باهديله: تمديد عرض الفيلم على أسطول "السعودية" يأتي تجاوبًا مع الاهتمام الكبير والحرص على مشاهدته من قبل الضيوف المسافرين على رحلات الخطوط السعودية.



وأضاف: قصة الفيلم وجودة إنتاجه، والشخصية العظيمة التي يجسدها؛ عوامل مهمة صنعت نجاح الفيلم مبكرًا، وأسهمت في سرعة وقوة انتشاره.



ويصف فيلم "وُلد ملكاً" أول رحلة دبلوماسية مهمّة قام بها "فيصل بن عبدالعزيز آل سعود" إلى المملكة المتحدة؛ حيث التقى الأمير فيصل البالغ من العمر آنذاك 13 عامًا، الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، ورئيس الوزراء وينستون تشرشل.



وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برشلونة سانت جوردي السينمائي الدولي (BCN FILM FEST) في 25 أبريل من هذا العام، كما حصد جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان "INWARD EYE FILM"، الذي أقيم في مدينة (آمبيلسايد) شمال إنجلترا.



وتشمل أنظمة الترفيه على متن طائرات "السعودية"، أحدث تقنية الاتصالات الفضائية, تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، وتبلغ عدد ساعات الترفيه حالياً أربعة آلاف ساعة من العرض الأول في هوليوود، وأحدث البرامج التلفزيونية والمجموعات الصوتية والموسيقى، وبرامج متعددة اللغات الدولية للأطفال، وكذلك الكتب الرقمية والسمعية.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 05:24 PM

"الخطوط" تُمدد العرض الحصري لفيلم "ولد ملكاً" على طائراتها حتى فبراير يحكي مقتطفات من بدايات الملك "فيصل" وزيارته التاريخية إلى لندن





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مدّدت الخطوط السعودية فترة العرض الحصري لفيلم "وُلد ملكاً" على متن طائراتها حتى نهاية شهر فبراير المقبل، بعد الإقبال والاهتمام الكبير من ضيوف "السعودية" لمشاهدة الفيلم التاريخي الذي تم إنتاجه عالميًّا، وجرى تصويره ما بين مدينتي الرياض ولندن، ويحكي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1906 إلى عودته من إنجلترا في عام 1920، والتي زارها بناء على دعوة وُجهت لوالده الملك عبدالعزيز من ملك إنجلترا جورج الخامس.



وتتيح الخطوط السعودية وبشكل حصري لضيوفها على جميع رحلاتها الداخلية والدولية التي تصل إلى 100 وجهة حول العالم، منذ الأول من نوفمبر الماضي؛ فرصة مشاهدة فيلم "وُلد ملكاً" كاملاً باللغتين العربية والإنجليزية، عبر نظام البث بمقصورة الضيوف، والذي يشتمل على تشكيلة منوعة من أفضل البرامج والأفلام الحديثة والمحتوى الترفيهي المتنوع والملائم لكافة شرائح الضيوف.



وقال مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية، فهد بن عبدالله باهديله: تمديد عرض الفيلم على أسطول "السعودية" يأتي تجاوبًا مع الاهتمام الكبير والحرص على مشاهدته من قبل الضيوف المسافرين على رحلات الخطوط السعودية.



وأضاف: قصة الفيلم وجودة إنتاجه، والشخصية العظيمة التي يجسدها؛ عوامل مهمة صنعت نجاح الفيلم مبكرًا، وأسهمت في سرعة وقوة انتشاره.



ويصف فيلم "وُلد ملكاً" أول رحلة دبلوماسية مهمّة قام بها "فيصل بن عبدالعزيز آل سعود" إلى المملكة المتحدة؛ حيث التقى الأمير فيصل البالغ من العمر آنذاك 13 عامًا، الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، ورئيس الوزراء وينستون تشرشل.



وقد تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برشلونة سانت جوردي السينمائي الدولي (BCN FILM FEST) في 25 أبريل من هذا العام، كما حصد جائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان "INWARD EYE FILM"، الذي أقيم في مدينة (آمبيلسايد) شمال إنجلترا.



وتشمل أنظمة الترفيه على متن طائرات "السعودية"، أحدث تقنية الاتصالات الفضائية, تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، وتبلغ عدد ساعات الترفيه حالياً أربعة آلاف ساعة من العرض الأول في هوليوود، وأحدث البرامج التلفزيونية والمجموعات الصوتية والموسيقى، وبرامج متعددة اللغات الدولية للأطفال، وكذلك الكتب الرقمية والسمعية.