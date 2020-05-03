متحدث "الصحة": المملكة من الدول التي استخدمت العلاج بالبلازما من المتعافين

بدأ العلاج في 3 مناطق.. الأبحاث والرصد والتقييم مستمرة له

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن كافة أنواع البروتوكولات العلاجية المستخدمة حالياً في علاج المصابين بفيروس "كورونا" لم يثبت نجاعة أي واحد منها في استهدافها الفيروس مباشرة، مستدركاً بأن هذه البروتوكولات جيدة تهدف إلى دعم ومساعدة المصابين على تجاوز الوعكة الصحية والمضاعفات بسبب الفيروس.

وعن العلاج ببلازما دم المتعافين في السعودية أوضح "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات "كورونا": بأن البلازما أحد الطرق التي تستخدم اليوم في علاج المصابين بفيروس "كورونا"، لكن الدراسات لم تنتهِ إلى توصيات واضحة بجدواه وقوة تأثيره.

لافتاً إلى أن الملكة من الدول التي بدأت في استخدام هذا العلاج، مشيراً في هذا الصدد إلى أن 3 مناطق بدأ فيها أخذ البلازما من المتعافين من فيروس "كورونا"، وتم التواصل مع نسبة كبيرة منهم، وبدأ استخدامه على عدد من المرضى، منوهاً بأن الأبحاث والرصد والتقييم مستمرة لهذا العلاج.