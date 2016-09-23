النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفضلي" يدشن مبادرات اليوم الوطني ٩١ بـ"جمعية محاسن لرعاية الشباب"

المتطوعون انطلقوا لتنفيذها بتوزيع الماء والهدايا في ممشى الأمانة

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي، مبادرات اليوم الوطني السعودي 91 بجمعية محاسن لرعاية الشباب في حفل أقيم بهذه المناسبة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سالم المقهوي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية، وعدد من المتطوعين المشاركين في هذه المبادرات.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة محمد المقهوي في كلمته المملكة حكومةً وشعباً بتلك المناسبة الغالية على قلوبنا، حيث تذكرنا بمن جاهد وسعى لتوحيد هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، ومنذ ذلك الحين والمملكة تعيش في عز ورخاء وأمن وأمان ولله الحمد.

كما تحدث عن المبادرات التي ستنفذها الجمعية بالشراكة مع عدة جهات، وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، كالمبادرات التطوعية بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بالتعاون مع أمانة الأحساء، وتوزيع الهدايا على الأطفال في الحدائق بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، ولقاءات الديوانية الشبابية بالتعاون مع فريق وطن التطوعي، وبالشراكة مع جمعية واعد الشبابية ومركز بوح للاستشارات التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية في مقر الجمعية من أنشطة ثقافية ورياضية.

وفي حديث لمدير مركز التنمية بالأحساء أحمد الفضلي، فقد ثمن هذه الجهود المباركة في تعزيز المواطنة الصالحة في نفوس الشباب والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، ومقدماً تهنئته بتلك المناسبة.

وقبل قطع كعكة المناسبة، كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، إدارة النظافة بأمانة الأحساء وشركة أحمد الفهاد وأولاده لتعاونهما المستمر مع مبادرات الجمعية التطوعية، كما كرم الإعلاميين المتعاونين مع الجمعية في إبراز أنشطة وبرامج الجمعية في الإعلام.

وفور انتهاء حفل التدشين، انطلق المتطوعون لتنفيذ المبادرات بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بمشاركة ٢٦ متطوعاً بالتعاون مع أمانة الأحساء، وكذلك توزيع هدايا اليوم الوطني على الأطفال في الحدائق بمشاركة ٢٤ متطوعاً بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء والمشاركة في تنظيف هذه الحدائق بالتعاون مع أمانة الأحساء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الفضلي" يدشن مبادرات اليوم الوطني ٩١ بـ"جمعية محاسن لرعاية الشباب"
سبق

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي، مبادرات اليوم الوطني السعودي 91 بجمعية محاسن لرعاية الشباب في حفل أقيم بهذه المناسبة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سالم المقهوي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية، وعدد من المتطوعين المشاركين في هذه المبادرات.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة محمد المقهوي في كلمته المملكة حكومةً وشعباً بتلك المناسبة الغالية على قلوبنا، حيث تذكرنا بمن جاهد وسعى لتوحيد هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، ومنذ ذلك الحين والمملكة تعيش في عز ورخاء وأمن وأمان ولله الحمد.

كما تحدث عن المبادرات التي ستنفذها الجمعية بالشراكة مع عدة جهات، وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، كالمبادرات التطوعية بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بالتعاون مع أمانة الأحساء، وتوزيع الهدايا على الأطفال في الحدائق بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، ولقاءات الديوانية الشبابية بالتعاون مع فريق وطن التطوعي، وبالشراكة مع جمعية واعد الشبابية ومركز بوح للاستشارات التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية في مقر الجمعية من أنشطة ثقافية ورياضية.

وفي حديث لمدير مركز التنمية بالأحساء أحمد الفضلي، فقد ثمن هذه الجهود المباركة في تعزيز المواطنة الصالحة في نفوس الشباب والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، ومقدماً تهنئته بتلك المناسبة.

وقبل قطع كعكة المناسبة، كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، إدارة النظافة بأمانة الأحساء وشركة أحمد الفهاد وأولاده لتعاونهما المستمر مع مبادرات الجمعية التطوعية، كما كرم الإعلاميين المتعاونين مع الجمعية في إبراز أنشطة وبرامج الجمعية في الإعلام.

وفور انتهاء حفل التدشين، انطلق المتطوعون لتنفيذ المبادرات بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بمشاركة ٢٦ متطوعاً بالتعاون مع أمانة الأحساء، وكذلك توزيع هدايا اليوم الوطني على الأطفال في الحدائق بمشاركة ٢٤ متطوعاً بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء والمشاركة في تنظيف هذه الحدائق بالتعاون مع أمانة الأحساء.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
08:32 PM

"الفضلي" يدشن مبادرات اليوم الوطني ٩١ بـ"جمعية محاسن لرعاية الشباب"

المتطوعون انطلقوا لتنفيذها بتوزيع الماء والهدايا في ممشى الأمانة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
59

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي، مبادرات اليوم الوطني السعودي 91 بجمعية محاسن لرعاية الشباب في حفل أقيم بهذه المناسبة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سالم المقهوي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية، وعدد من المتطوعين المشاركين في هذه المبادرات.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة محمد المقهوي في كلمته المملكة حكومةً وشعباً بتلك المناسبة الغالية على قلوبنا، حيث تذكرنا بمن جاهد وسعى لتوحيد هذه البلاد الملك عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، ومنذ ذلك الحين والمملكة تعيش في عز ورخاء وأمن وأمان ولله الحمد.

كما تحدث عن المبادرات التي ستنفذها الجمعية بالشراكة مع عدة جهات، وبدعم من مؤسسة الراجحي الإنسانية، كالمبادرات التطوعية بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بالتعاون مع أمانة الأحساء، وتوزيع الهدايا على الأطفال في الحدائق بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، ولقاءات الديوانية الشبابية بالتعاون مع فريق وطن التطوعي، وبالشراكة مع جمعية واعد الشبابية ومركز بوح للاستشارات التربوية والتعليمية، بالإضافة إلى الفعاليات الداخلية في مقر الجمعية من أنشطة ثقافية ورياضية.

وفي حديث لمدير مركز التنمية بالأحساء أحمد الفضلي، فقد ثمن هذه الجهود المباركة في تعزيز المواطنة الصالحة في نفوس الشباب والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، ومقدماً تهنئته بتلك المناسبة.

وقبل قطع كعكة المناسبة، كرم رئيس مجلس إدارة الجمعية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، إدارة النظافة بأمانة الأحساء وشركة أحمد الفهاد وأولاده لتعاونهما المستمر مع مبادرات الجمعية التطوعية، كما كرم الإعلاميين المتعاونين مع الجمعية في إبراز أنشطة وبرامج الجمعية في الإعلام.

وفور انتهاء حفل التدشين، انطلق المتطوعون لتنفيذ المبادرات بتوزيع الماء في ممشى الأمانة بمشاركة ٢٦ متطوعاً بالتعاون مع أمانة الأحساء، وكذلك توزيع هدايا اليوم الوطني على الأطفال في الحدائق بمشاركة ٢٤ متطوعاً بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء والمشاركة في تنظيف هذه الحدائق بالتعاون مع أمانة الأحساء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة