"السديس" عن توجيه "الفيصل" بتوزيع وجبات السحور: امتدادًا للأعمال الخيرية

قال: على ضيوف الرحمن وقاصدي الحرم في الساحات ومحطات انتظار الحافلات

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، بشأن توزيع وجبات سحور على ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في الساحات ومحطات انتظار الحافلات طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وقال: إن هذا التوجيه الكريم يأتي ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها لجنة السقاية والرفادة بالإمارة في مختلف المواسم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية والأفراد؛ امتدادًا للأعمال الخيرية والعطاء المتواصل تجاه قاصدي المسجد الحرام؛ حيث إن ذلك يصبّ في جانب الرقي بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاها الله- في المسجد الحرام ومرافقه.

وأشار الرئيس العام إلى أن جميع الجهات الحكومة ومن ضمنها الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لا تألو جهدًا في سبيل إنجاح موسم رمضان المبارك، عبر تنفيذ الخطط الموضوعة والعمل على تطوير الأفكار البنّاءة للدفع بمنظومة الخدمات نحو آفاق من التميز، مؤكدًا على أهمية أن تتوافق تلك الجهود مع الدعم غير المحدود من قيادة هذه البلاد المباركة –حماها الله-.

واختتم بالتضرع والدعاء لله –عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ثوب الصحة والعافية، وأن يتقبل منهما والأمة الإسلامية جمعاء الصيام والقيام، وأن يبلغنا رمضان أعوامًا عديدة ومديدة، وأن يحفظ لهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين أمنها واستقرارها ورخاءها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.