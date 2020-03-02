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استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر والصين بعد تعليقها بسبب فيروس "كورونا"

إثر توقف دام شهرًا كاملًا

استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، رحلاتها إلى الصين، بعد توقّف دام شهرًا كاملًا؛ إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وانطلقت، صباح اليوم، حسب بيان للشركة، رحلة من العاصمة الصينية بكين، باتجاه مطار الجزائر الدولي، ويُترقب وصولها في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت يوم 3 فبراير الماضي تعليق جميع الرحلات باتجاه الصين؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً في مدينة ووهان.

الخطوط الجوية الجزائرية فيروس كورونا الجديد

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استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر والصين بعد تعليقها بسبب فيروس "كورونا"
سبق

استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، رحلاتها إلى الصين، بعد توقّف دام شهرًا كاملًا؛ إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وانطلقت، صباح اليوم، حسب بيان للشركة، رحلة من العاصمة الصينية بكين، باتجاه مطار الجزائر الدولي، ويُترقب وصولها في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت يوم 3 فبراير الماضي تعليق جميع الرحلات باتجاه الصين؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً في مدينة ووهان.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
05:08 PM

استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر والصين بعد تعليقها بسبب فيروس "كورونا"

إثر توقف دام شهرًا كاملًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، رحلاتها إلى الصين، بعد توقّف دام شهرًا كاملًا؛ إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وانطلقت، صباح اليوم، حسب بيان للشركة، رحلة من العاصمة الصينية بكين، باتجاه مطار الجزائر الدولي، ويُترقب وصولها في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت يوم 3 فبراير الماضي تعليق جميع الرحلات باتجاه الصين؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً في مدينة ووهان.

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