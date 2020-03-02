استئناف الرحلات الجوية بين الجزائر والصين بعد تعليقها بسبب فيروس "كورونا"

إثر توقف دام شهرًا كاملًا

استأنفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم، رحلاتها إلى الصين، بعد توقّف دام شهرًا كاملًا؛ إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وانطلقت، صباح اليوم، حسب بيان للشركة، رحلة من العاصمة الصينية بكين، باتجاه مطار الجزائر الدولي، ويُترقب وصولها في حدود الساعة الثانية بعد الظهر.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت يوم 3 فبراير الماضي تعليق جميع الرحلات باتجاه الصين؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً في مدينة ووهان.