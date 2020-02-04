النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشروع "المدينة الإعلامية" ومجموعة "علي بابا" توقعان مذكرة تفاهم

جيري لي: بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، والسيد جيري لي العضو المنتدب في صندوق Arabia الاستثماري مع شركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع "المدينة الإعلامية" بالرياض.

وعلى هامش التوقيع صرح جيري لي العضو المنتدب في الصندوق الاستثماري قائلاً: "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم، ونتطلع لافتتاح مقر جديد للصندوق وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا في الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة".

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود المدينة الإعلامية جيري لي شركة علي كلاود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشروع "المدينة الإعلامية" ومجموعة "علي بابا" توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، والسيد جيري لي العضو المنتدب في صندوق Arabia الاستثماري مع شركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع "المدينة الإعلامية" بالرياض.

وعلى هامش التوقيع صرح جيري لي العضو المنتدب في الصندوق الاستثماري قائلاً: "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم، ونتطلع لافتتاح مقر جديد للصندوق وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا في الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة".

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
02:40 PM

مشروع "المدينة الإعلامية" ومجموعة "علي بابا" توقعان مذكرة تفاهم

جيري لي: بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
436

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، والسيد جيري لي العضو المنتدب في صندوق Arabia الاستثماري مع شركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا، مذكرة تفاهم لتأسيس مقر جديد MENA للصندوق في مشروع "المدينة الإعلامية" بالرياض.

وعلى هامش التوقيع صرح جيري لي العضو المنتدب في الصندوق الاستثماري قائلاً: "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم، ونتطلع لافتتاح مقر جديد للصندوق وشركة علي كلاود التابعة لمجموعة علي بابا في الرياض، وهي بداية انطلاقتنا في جذب شركات صينية لهذه المدينة الواعدة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,303
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,450

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة