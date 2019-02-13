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فاعل خير يسدد 200 ألف متعثرات مالية لمرضى" النور" التخصصي بمكة

رفض التصوير أو الإفصاح عن اسمه خلال الاتفاقية لوسائل الإعلام

منح فاعل خير مبلغ 200 ألف ريال لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبين بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية.

وفي المقابل رفض فاعل الخير التصوير أو ذكر اسمه في الخبر، معرباً بأن الهدف من ذلك ليس الظهور الإعلامي إنما حث رجال الأعمال والمانحين بالقدوة الحسنة في فعل الخير والمشاركة المجتمعية وتفريج كربة للمعسرين والمتعثرين.

من جانبها أبرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم كشراكة مجتمعية مع (فاعل خير) لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبين بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية. بحضور ممثلي الاتفاقية من الطرفين نيابة عن مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي مساعد المدير العام للشؤون الهندسية وبحضور مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز الجهني.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الاتفاقية أعدت من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 200 ألف ريال للمرضى المعسرين والمستحقين للزكاة بالمستشفى؛ مما استعصى عليهم تسديد المستحقات المالية للمستشفى مقابل الإجراءات الطبية التي تلقوها.

وذكرت مشرف برنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن هذا الاتفاقية جاءت لسد حاجة المرضى الأشد عوزاً مما لديهم إيقاف خدمات ويعانون من المرض وضيق الحال، مبينة أن إيصال المبالغ المالية يكون عبر الجهات الحكومية المختصة من أجل الشفافية وضمان إيصالها إلى مستحقيها.

مستشفى النور التخصصي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فاعل خير يسدد 200 ألف متعثرات مالية لمرضى" النور" التخصصي بمكة
سبق

منح فاعل خير مبلغ 200 ألف ريال لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبين بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية.

وفي المقابل رفض فاعل الخير التصوير أو ذكر اسمه في الخبر، معرباً بأن الهدف من ذلك ليس الظهور الإعلامي إنما حث رجال الأعمال والمانحين بالقدوة الحسنة في فعل الخير والمشاركة المجتمعية وتفريج كربة للمعسرين والمتعثرين.

من جانبها أبرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم كشراكة مجتمعية مع (فاعل خير) لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبين بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية. بحضور ممثلي الاتفاقية من الطرفين نيابة عن مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي مساعد المدير العام للشؤون الهندسية وبحضور مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز الجهني.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الاتفاقية أعدت من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 200 ألف ريال للمرضى المعسرين والمستحقين للزكاة بالمستشفى؛ مما استعصى عليهم تسديد المستحقات المالية للمستشفى مقابل الإجراءات الطبية التي تلقوها.

وذكرت مشرف برنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن هذا الاتفاقية جاءت لسد حاجة المرضى الأشد عوزاً مما لديهم إيقاف خدمات ويعانون من المرض وضيق الحال، مبينة أن إيصال المبالغ المالية يكون عبر الجهات الحكومية المختصة من أجل الشفافية وضمان إيصالها إلى مستحقيها.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:15 PM

فاعل خير يسدد 200 ألف متعثرات مالية لمرضى" النور" التخصصي بمكة

رفض التصوير أو الإفصاح عن اسمه خلال الاتفاقية لوسائل الإعلام

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
10
1,681

منح فاعل خير مبلغ 200 ألف ريال لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبين بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية.

وفي المقابل رفض فاعل الخير التصوير أو ذكر اسمه في الخبر، معرباً بأن الهدف من ذلك ليس الظهور الإعلامي إنما حث رجال الأعمال والمانحين بالقدوة الحسنة في فعل الخير والمشاركة المجتمعية وتفريج كربة للمعسرين والمتعثرين.

من جانبها أبرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مذكرة تفاهم كشراكة مجتمعية مع (فاعل خير) لسداد المتعثرات المالية عن المرضى المطالبين بمديونيات مالية لمستشفى النور التخصصي نظير تلقيهم الخدمات الطبية. بحضور ممثلي الاتفاقية من الطرفين نيابة عن مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي مساعد المدير العام للشؤون الهندسية وبحضور مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز الجهني.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الاتفاقية أعدت من خلال برنامج المشاركة المجتمعية، حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 200 ألف ريال للمرضى المعسرين والمستحقين للزكاة بالمستشفى؛ مما استعصى عليهم تسديد المستحقات المالية للمستشفى مقابل الإجراءات الطبية التي تلقوها.

وذكرت مشرف برنامج المشاركة المجتمعية محاسن شعيب أن هذا الاتفاقية جاءت لسد حاجة المرضى الأشد عوزاً مما لديهم إيقاف خدمات ويعانون من المرض وضيق الحال، مبينة أن إيصال المبالغ المالية يكون عبر الجهات الحكومية المختصة من أجل الشفافية وضمان إيصالها إلى مستحقيها.

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