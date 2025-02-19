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العثور على طفل لقيط بقرب جسر المشاة في الستين بمكة

الهلال الأحمر تولى الكشف عليه ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال

عثرت الجهات الأمنية، قبل فجر اليوم، على طفل لقيط ملقى في شارع الستين.

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً قبل فجر اليوم، بالعثور على طفل لقيط ملقى على الأرض وملفوف بقطعة قماش بجانب جسر المشاة في شارع الستين.

وباشرت جهات الاختصاص الحالة، وتولت فرق الهلال الأحمر الكشف الطبي على الطفل ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال.

الجهات الأمنية طفل لقيط شارع الستين بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على طفل لقيط بقرب جسر المشاة في الستين بمكة
سبق

عثرت الجهات الأمنية، قبل فجر اليوم، على طفل لقيط ملقى في شارع الستين.

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً قبل فجر اليوم، بالعثور على طفل لقيط ملقى على الأرض وملفوف بقطعة قماش بجانب جسر المشاة في شارع الستين.

وباشرت جهات الاختصاص الحالة، وتولت فرق الهلال الأحمر الكشف الطبي على الطفل ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:19 AM

العثور على طفل لقيط بقرب جسر المشاة في الستين بمكة

الهلال الأحمر تولى الكشف عليه ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
5
2,895

عثرت الجهات الأمنية، قبل فجر اليوم، على طفل لقيط ملقى في شارع الستين.

تفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً قبل فجر اليوم، بالعثور على طفل لقيط ملقى على الأرض وملفوف بقطعة قماش بجانب جسر المشاة في شارع الستين.

وباشرت جهات الاختصاص الحالة، وتولت فرق الهلال الأحمر الكشف الطبي على الطفل ونقله إلى مستشفى الولادة والأطفال.

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