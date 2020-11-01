النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قادة أجهزة التقييس العالمية يناقشون دور المواصفات في الأزمات والتحول الرقمي

ضمن فعاليات القمة الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

يناقش قادة أجهزة التقييس العالمية الأربعاء القادم، دور المواصفات القياسية في تعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة الأزمات والحد من تأثيراتها السلبية، وكذلك سبل تعزيز المواصفات القياسية للتحول الرقمي والاستفادة منه في الأزمات؛ وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية للمواصفات التي تنظمها المملكة ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويشارك في هذه القمة مجموعة من رؤساء وقادة أجهزة التقييس الوطنية من مختلف دول العالم، ومن بينهم رئيس وسكرتير عام اللجنة الدولية الكهروتقنية فيليبي ميتزجر، والأمين العام لمنظمة التقييس الدولية (الأيزو) سيرجيو موخيكا، وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور تشيساب لي.

كما يشارك في هذه القمة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومساعد وزير الاتصالات الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس مجموعة العبيكان للاستثمار المهندس عبدالله العبيكان، ونائب رئيس الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المهندس فهد المعمر.

ويرعى القمة الدولية للمواصفات بالرياض وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قادة أجهزة التقييس العالمية يناقشون دور المواصفات في الأزمات والتحول الرقمي
سبق

يناقش قادة أجهزة التقييس العالمية الأربعاء القادم، دور المواصفات القياسية في تعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة الأزمات والحد من تأثيراتها السلبية، وكذلك سبل تعزيز المواصفات القياسية للتحول الرقمي والاستفادة منه في الأزمات؛ وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية للمواصفات التي تنظمها المملكة ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويشارك في هذه القمة مجموعة من رؤساء وقادة أجهزة التقييس الوطنية من مختلف دول العالم، ومن بينهم رئيس وسكرتير عام اللجنة الدولية الكهروتقنية فيليبي ميتزجر، والأمين العام لمنظمة التقييس الدولية (الأيزو) سيرجيو موخيكا، وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور تشيساب لي.

كما يشارك في هذه القمة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومساعد وزير الاتصالات الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس مجموعة العبيكان للاستثمار المهندس عبدالله العبيكان، ونائب رئيس الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المهندس فهد المعمر.

ويرعى القمة الدولية للمواصفات بالرياض وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
11:29 AM

قادة أجهزة التقييس العالمية يناقشون دور المواصفات في الأزمات والتحول الرقمي

ضمن فعاليات القمة الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
182

يناقش قادة أجهزة التقييس العالمية الأربعاء القادم، دور المواصفات القياسية في تعزيز القدرات المؤسسية لمواجهة الأزمات والحد من تأثيراتها السلبية، وكذلك سبل تعزيز المواصفات القياسية للتحول الرقمي والاستفادة منه في الأزمات؛ وذلك ضمن فعاليات القمة الدولية للمواصفات التي تنظمها المملكة ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

ويشارك في هذه القمة مجموعة من رؤساء وقادة أجهزة التقييس الوطنية من مختلف دول العالم، ومن بينهم رئيس وسكرتير عام اللجنة الدولية الكهروتقنية فيليبي ميتزجر، والأمين العام لمنظمة التقييس الدولية (الأيزو) سيرجيو موخيكا، وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور تشيساب لي.

كما يشارك في هذه القمة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومساعد وزير الاتصالات الدكتور منير بن محمود الدسوقي، ورئيس مجموعة العبيكان للاستثمار المهندس عبدالله العبيكان، ونائب رئيس الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المهندس فهد المعمر.

ويرعى القمة الدولية للمواصفات بالرياض وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,421
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,806
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,753
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,892

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة