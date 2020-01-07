#مجلس_الوزراء يدعو المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة
المجلس عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية
دعا #مجلس_الوزراء اليوم المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة، كما عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية.
ووفق "الإخبارية"، فقد وافق المجلس اليوم على مذكرات التفاهم مع #العراق في الكهرباء والنفط والصناعة، بالإضافة إلى اتفاقية النقل الجوي مع قبرص، كما بارك خادم الحرمين تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر.
#مجلس_الوزراء يدعو المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-07
دعا #مجلس_الوزراء اليوم المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة، كما عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية.
ووفق "الإخبارية"، فقد وافق المجلس اليوم على مذكرات التفاهم مع #العراق في الكهرباء والنفط والصناعة، بالإضافة إلى اتفاقية النقل الجوي مع قبرص، كما بارك خادم الحرمين تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر.
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
02:17 PM
#مجلس_الوزراء يدعو المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة
المجلس عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية
دعا #مجلس_الوزراء اليوم المجتمع الدولي لضمان استقرار العراق والمنطقة، كما عدّ التدخل التركي في ليبيا مخالفاً لمواقف الجامعة العربية.
ووفق "الإخبارية"، فقد وافق المجلس اليوم على مذكرات التفاهم مع #العراق في الكهرباء والنفط والصناعة، بالإضافة إلى اتفاقية النقل الجوي مع قبرص، كما بارك خادم الحرمين تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر.