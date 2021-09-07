"إنفاذ" ينفّذ ثلاثة مزادات علنية تستعرض أكثر من 500 أصل منقول

تتنوّع إلى سيارات وأجهزة ومعدات لمجمع طبي وأدوات محال تموين غذائي

ينفّذ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، ثلاثة مزادات علنية تستعرض أكثر من 500 أصل منقول، تتنوع إلى سيارات وأجهزة ومعدات لمجمع طبي، بإضافة إلى أدوات ومعدات خاصة بمحال التموين الغذائي.

وتبدأ المزادات بـ "مزاد السيارات" -يومَي السبت والأحد 11 - 12 سبتمبر- الذي يستعرض 32 سيارة من المركبات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الرياض، و"مزاد المجمع الطبي" يوم الخميس 16 سبتمبر 2021م المقام على معدات وأجهزة طبية وكراسي أسنان وأنظمة متخصصة وأثاث وجميع المستلزمات لمجمع طبي بالمدينة المنوّرة، إذ يتجاوز عدد الأصول المعروضة في المزاد 400 أصل منقول، و"مزاد ثمار" الذي يقام يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021م على أدوات ومعدات لمحال المواد الغذائية من لحوم وخضراوات، إذ يستعرض المزاد 63 نوعاً من المنقولات، ومنها: غرف تبريد وطاولات وأرفف متعددة الاستخدام وأجهزة تغليف وتقطيع.

ويُعد مركز "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين المتخصصين ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.