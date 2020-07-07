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"تعليم الرياض" لمتعهدي النقل: ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين

استعدادًا للعام الدراسي الجديد ولمواكبة الظروف الطارئة وتوزيع الأعمال لكافة الأطراف

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع متعهدي النقل التعليمي بتقديم خدمة متميزة لأبنائنا الطلاب والطالبات في مجال النقل التعليمي، مؤكدة لهم أن الإدارة ستتابع جميع جوانب القصور إن وجدت وستتخذ الإجراءات النظامية في ذلك، بالتنسيق مع وزارة التعليم وشركة تطوير للنقل التعليمي.

وأوضح الدكتور حمدان بن مانع العمري، مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في تعليم الرياض، في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للنقل المدرسي في "تعليم الرياض" برئاسته، وحضور مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، ومدير منطقة الرياض للنقل التعليمي في شركة تطوير رامي القصير، ومتعهدي النقل التعليمي، أن استعداد الإدارة باكرًا للعام الدراسي الجديد يأتي مواكبة للظروف الطارئة، وتوزيع الأعمال بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة لتحقيق التكامل الإيجابي لخدمة ميدان النقل التعليمي.

من جانبها، استعرضت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني جهود الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال العام الماضي، والتحديات التي واجهت النقل التعليمي، وسبل معالجتها قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، وخطط النقل التعليمي للبنين والبنات.

وأهابت القريني بمتعهدي النقل التعليمي بالاستعداد وتنفيذ خطة النقل التعليمي، والاهتمام بالطلاب والطالبات في نقل التعليم العام وذوي الإعاقة، حركي وغير حركي، مشددة على استشعار الأمانة تجاههم، وعدم التهاون في تسهيل كل ما من شأنه راحتهم ووصولهم إلى مدارسهم ومنازلهم في بيئة تعليمية آمنة.

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"تعليم الرياض" لمتعهدي النقل: ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين
سبق

طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع متعهدي النقل التعليمي بتقديم خدمة متميزة لأبنائنا الطلاب والطالبات في مجال النقل التعليمي، مؤكدة لهم أن الإدارة ستتابع جميع جوانب القصور إن وجدت وستتخذ الإجراءات النظامية في ذلك، بالتنسيق مع وزارة التعليم وشركة تطوير للنقل التعليمي.

وأوضح الدكتور حمدان بن مانع العمري، مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في تعليم الرياض، في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للنقل المدرسي في "تعليم الرياض" برئاسته، وحضور مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، ومدير منطقة الرياض للنقل التعليمي في شركة تطوير رامي القصير، ومتعهدي النقل التعليمي، أن استعداد الإدارة باكرًا للعام الدراسي الجديد يأتي مواكبة للظروف الطارئة، وتوزيع الأعمال بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة لتحقيق التكامل الإيجابي لخدمة ميدان النقل التعليمي.

من جانبها، استعرضت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني جهود الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال العام الماضي، والتحديات التي واجهت النقل التعليمي، وسبل معالجتها قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، وخطط النقل التعليمي للبنين والبنات.

وأهابت القريني بمتعهدي النقل التعليمي بالاستعداد وتنفيذ خطة النقل التعليمي، والاهتمام بالطلاب والطالبات في نقل التعليم العام وذوي الإعاقة، حركي وغير حركي، مشددة على استشعار الأمانة تجاههم، وعدم التهاون في تسهيل كل ما من شأنه راحتهم ووصولهم إلى مدارسهم ومنازلهم في بيئة تعليمية آمنة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:41 PM

"تعليم الرياض" لمتعهدي النقل: ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المقصرين

استعدادًا للعام الدراسي الجديد ولمواكبة الظروف الطارئة وتوزيع الأعمال لكافة الأطراف

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عبدالحكيم شار - الرياض
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طالبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع متعهدي النقل التعليمي بتقديم خدمة متميزة لأبنائنا الطلاب والطالبات في مجال النقل التعليمي، مؤكدة لهم أن الإدارة ستتابع جميع جوانب القصور إن وجدت وستتخذ الإجراءات النظامية في ذلك، بالتنسيق مع وزارة التعليم وشركة تطوير للنقل التعليمي.

وأوضح الدكتور حمدان بن مانع العمري، مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في تعليم الرياض، في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للنقل المدرسي في "تعليم الرياض" برئاسته، وحضور مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، ومدير منطقة الرياض للنقل التعليمي في شركة تطوير رامي القصير، ومتعهدي النقل التعليمي، أن استعداد الإدارة باكرًا للعام الدراسي الجديد يأتي مواكبة للظروف الطارئة، وتوزيع الأعمال بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة لتحقيق التكامل الإيجابي لخدمة ميدان النقل التعليمي.

من جانبها، استعرضت مديرة خدمات الطلاب البندري القريني جهود الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال العام الماضي، والتحديات التي واجهت النقل التعليمي، وسبل معالجتها قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، وخطط النقل التعليمي للبنين والبنات.

وأهابت القريني بمتعهدي النقل التعليمي بالاستعداد وتنفيذ خطة النقل التعليمي، والاهتمام بالطلاب والطالبات في نقل التعليم العام وذوي الإعاقة، حركي وغير حركي، مشددة على استشعار الأمانة تجاههم، وعدم التهاون في تسهيل كل ما من شأنه راحتهم ووصولهم إلى مدارسهم ومنازلهم في بيئة تعليمية آمنة.

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