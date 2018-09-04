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مصادرة 50 كجم لحوم مجهولة المصدر في الطائف

خلال حملة استهدفت المطاعم والمطابخ والبوفيهات

صادرت أمانة الطائف، 50كجم من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر.

جاء ذلك في سياق حملة رقابية على المطاعم والمطابخ والبوفيهات؛ للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة والمعروفة مصادرها، بالإضافة إلى ضبط اللحوم المهربة ومجهولة المصدر، ومصادرتها.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 295 محلاً بالطائف والضواحي.

ونفّذ مراقبو وكالة الخدمات التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة، حملةً شاملةً في عدد من المواقع والأسواق؛ لمنع تهريب لحوم الأضاحي، بطريقة تفتقر إلى الشروط الصحية من المشاعر المقدسة إلى مطاعم الطائف.

وأكدت وكالة الخدمات أن الحملة ستستمر لتغطية كل المواقع؛ حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.

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مصادرة 50 كجم لحوم مجهولة المصدر في الطائف
سبق

صادرت أمانة الطائف، 50كجم من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر.

جاء ذلك في سياق حملة رقابية على المطاعم والمطابخ والبوفيهات؛ للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة والمعروفة مصادرها، بالإضافة إلى ضبط اللحوم المهربة ومجهولة المصدر، ومصادرتها.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 295 محلاً بالطائف والضواحي.

ونفّذ مراقبو وكالة الخدمات التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة، حملةً شاملةً في عدد من المواقع والأسواق؛ لمنع تهريب لحوم الأضاحي، بطريقة تفتقر إلى الشروط الصحية من المشاعر المقدسة إلى مطاعم الطائف.

وأكدت وكالة الخدمات أن الحملة ستستمر لتغطية كل المواقع؛ حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
01:34 PM

مصادرة 50 كجم لحوم مجهولة المصدر في الطائف

خلال حملة استهدفت المطاعم والمطابخ والبوفيهات

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فهد العتيبي - الطائف
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صادرت أمانة الطائف، 50كجم من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر.

جاء ذلك في سياق حملة رقابية على المطاعم والمطابخ والبوفيهات؛ للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة والمعروفة مصادرها، بالإضافة إلى ضبط اللحوم المهربة ومجهولة المصدر، ومصادرتها.

وشملت الجولات الرقابية أكثر من 295 محلاً بالطائف والضواحي.

ونفّذ مراقبو وكالة الخدمات التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة، حملةً شاملةً في عدد من المواقع والأسواق؛ لمنع تهريب لحوم الأضاحي، بطريقة تفتقر إلى الشروط الصحية من المشاعر المقدسة إلى مطاعم الطائف.

وأكدت وكالة الخدمات أن الحملة ستستمر لتغطية كل المواقع؛ حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.

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