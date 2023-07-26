احتفل الشاب محمد علي بقار مدخلي بزواجه على ابنة الإعلامي "يحيى علي دوم مدخلي" بأحد قصور الأفراح بمدينة صامطة، وسط حضور عدد من المسؤولين والأهالي والأصدقاء من الأدباء والشعراء والفنانين.
"مدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة
احتفل الشاب محمد علي بقار مدخلي بزواجه على ابنة الإعلامي "يحيى علي دوم مدخلي" بأحد قصور الأفراح بمدينة صامطة، وسط حضور عدد من المسؤولين والأهالي والأصدقاء من الأدباء والشعراء والفنانين.
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"مدخلي" يحتفل بزواجه في صامطةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-25
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
09:44 PM
"مدخلي" يحتفل بزواجه في صامطة
احتفل الشاب محمد علي بقار مدخلي بزواجه على ابنة الإعلامي "يحيى علي دوم مدخلي" بأحد قصور الأفراح بمدينة صامطة، وسط حضور عدد من المسؤولين والأهالي والأصدقاء من الأدباء والشعراء والفنانين.
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