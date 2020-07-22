النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صندوق التنمية الصناعية يرعى جهود "مجموعة المرأة العشرين" بقيادة جمعية النهضة

لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي رعايته لـ "مجموعة المرأة العشرين" W20، التابعة لمجموعة العشرين ممثلة في جمعية النهضة، بهدف تضافر الجهود لتعزيز دور المرأة بالمملكة العربية السعودية.

وتعد "مجموعة المرأة العشرين"، إحدى مجموعات التواصل التابعة لمجموعة العشرين التي تركز على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتسعى المجموعة إلى وضع التوصيات واقتراح السياسات الداعمة لأولويات تمكين المرأة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين من خلال وضع توصياتها على جدول أعمال مناقشات مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام.

وحول رعاية "مجموعة تواصل المرأة العشرين" W20، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق المهندسة نور شبيب، أن العمل مع "مجموعة المرأة العشرين" يدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للجانبين فيما يخص تمكين المرأة وتحقيق التنوع والشمول على مستوى المؤسسات.

وبينت أن الاتفاقية تؤكد على التزام الصندوق الصناعي بالأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المتمثلة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد الوطني إلى 30% وتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.

وتابعت: "الصندوق يعد رائداً في توظيف المرأة على مستوى المؤسسات الحكومية بالمملكة، حيث رفع في أقل من ثلاث سنوات نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من صفر إلى 15%، ويعمل فيه 159 امرأة في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من حديثي التخرج إلى مديري الإدارات والمناصب التنفيذية".

وأضافت: "صندوق التنمية الصناعية يعد المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030، وأن الصندوق طوّر حزمة من المنتجات الإقراضية والاستشارية لخدمة القطاع الصناعي في المملكة، كما طبق سياسة تضمن المساواة بين الجنسين وتحول دون أي تمييز من أي نوع بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات".

من جانبها، قالت الشيربا لدى مجموعة "تواصل المرأة العشرين" سلمى الراشد: "الشمول المهني والمشاركة في صناعة القرار تعد إحدى أولويات مجموعة المرأة العشرين، ويسعدنا العمل مع صندوق التنمية الصناعية كإحدى المؤسسات الداعمة لهذه الجهود".

وأضافت: "مجموعة المرأة العشرين تلتزم بضمان تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة العادلة والفعالة في صناعة القرار في مختلف القطاعات"، مؤكدة أن الأعمال والجهود المشتركة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح المرأة في بيئة العمل.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، يواصل ابتكار منتجات وخدمات جديدة تضمن دعم المستثمر الرجل والمرأة في القطاع الصناعي، ويبذل قصارى جهده لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صندوق التنمية الصناعية يرعى جهود "مجموعة المرأة العشرين" بقيادة جمعية النهضة
سبق

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي رعايته لـ "مجموعة المرأة العشرين" W20، التابعة لمجموعة العشرين ممثلة في جمعية النهضة، بهدف تضافر الجهود لتعزيز دور المرأة بالمملكة العربية السعودية.

وتعد "مجموعة المرأة العشرين"، إحدى مجموعات التواصل التابعة لمجموعة العشرين التي تركز على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتسعى المجموعة إلى وضع التوصيات واقتراح السياسات الداعمة لأولويات تمكين المرأة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين من خلال وضع توصياتها على جدول أعمال مناقشات مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام.

وحول رعاية "مجموعة تواصل المرأة العشرين" W20، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق المهندسة نور شبيب، أن العمل مع "مجموعة المرأة العشرين" يدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للجانبين فيما يخص تمكين المرأة وتحقيق التنوع والشمول على مستوى المؤسسات.

وبينت أن الاتفاقية تؤكد على التزام الصندوق الصناعي بالأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المتمثلة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد الوطني إلى 30% وتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.

وتابعت: "الصندوق يعد رائداً في توظيف المرأة على مستوى المؤسسات الحكومية بالمملكة، حيث رفع في أقل من ثلاث سنوات نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من صفر إلى 15%، ويعمل فيه 159 امرأة في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من حديثي التخرج إلى مديري الإدارات والمناصب التنفيذية".

وأضافت: "صندوق التنمية الصناعية يعد المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030، وأن الصندوق طوّر حزمة من المنتجات الإقراضية والاستشارية لخدمة القطاع الصناعي في المملكة، كما طبق سياسة تضمن المساواة بين الجنسين وتحول دون أي تمييز من أي نوع بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات".

من جانبها، قالت الشيربا لدى مجموعة "تواصل المرأة العشرين" سلمى الراشد: "الشمول المهني والمشاركة في صناعة القرار تعد إحدى أولويات مجموعة المرأة العشرين، ويسعدنا العمل مع صندوق التنمية الصناعية كإحدى المؤسسات الداعمة لهذه الجهود".

وأضافت: "مجموعة المرأة العشرين تلتزم بضمان تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة العادلة والفعالة في صناعة القرار في مختلف القطاعات"، مؤكدة أن الأعمال والجهود المشتركة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح المرأة في بيئة العمل.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، يواصل ابتكار منتجات وخدمات جديدة تضمن دعم المستثمر الرجل والمرأة في القطاع الصناعي، ويبذل قصارى جهده لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المملكة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
05:44 PM

صندوق التنمية الصناعية يرعى جهود "مجموعة المرأة العشرين" بقيادة جمعية النهضة

لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
253

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي رعايته لـ "مجموعة المرأة العشرين" W20، التابعة لمجموعة العشرين ممثلة في جمعية النهضة، بهدف تضافر الجهود لتعزيز دور المرأة بالمملكة العربية السعودية.

وتعد "مجموعة المرأة العشرين"، إحدى مجموعات التواصل التابعة لمجموعة العشرين التي تركز على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتسعى المجموعة إلى وضع التوصيات واقتراح السياسات الداعمة لأولويات تمكين المرأة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين من خلال وضع توصياتها على جدول أعمال مناقشات مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام.

وحول رعاية "مجموعة تواصل المرأة العشرين" W20، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق المهندسة نور شبيب، أن العمل مع "مجموعة المرأة العشرين" يدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة للجانبين فيما يخص تمكين المرأة وتحقيق التنوع والشمول على مستوى المؤسسات.

وبينت أن الاتفاقية تؤكد على التزام الصندوق الصناعي بالأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 المتمثلة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد الوطني إلى 30% وتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.

وتابعت: "الصندوق يعد رائداً في توظيف المرأة على مستوى المؤسسات الحكومية بالمملكة، حيث رفع في أقل من ثلاث سنوات نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة من صفر إلى 15%، ويعمل فيه 159 امرأة في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من حديثي التخرج إلى مديري الإدارات والمناصب التنفيذية".

وأضافت: "صندوق التنمية الصناعية يعد المُمَكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030، وأن الصندوق طوّر حزمة من المنتجات الإقراضية والاستشارية لخدمة القطاع الصناعي في المملكة، كما طبق سياسة تضمن المساواة بين الجنسين وتحول دون أي تمييز من أي نوع بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات".

من جانبها، قالت الشيربا لدى مجموعة "تواصل المرأة العشرين" سلمى الراشد: "الشمول المهني والمشاركة في صناعة القرار تعد إحدى أولويات مجموعة المرأة العشرين، ويسعدنا العمل مع صندوق التنمية الصناعية كإحدى المؤسسات الداعمة لهذه الجهود".

وأضافت: "مجموعة المرأة العشرين تلتزم بضمان تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة العادلة والفعالة في صناعة القرار في مختلف القطاعات"، مؤكدة أن الأعمال والجهود المشتركة تسهم في تحقيق نتائج إيجابية لصالح المرأة في بيئة العمل.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، يواصل ابتكار منتجات وخدمات جديدة تضمن دعم المستثمر الرجل والمرأة في القطاع الصناعي، ويبذل قصارى جهده لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,962
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,095
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,219

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة