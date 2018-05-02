"أمير عسير" يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات كلية ابن رشد للعلوم الإدارية

دشّن برنامجَ "فخر" الإلكتروني لإدارة الكلية وبوابةً إلكترونية لخدمة المجتمع

رعى أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز اليوم، حفل تخريج طلاب وطالبات كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، في فندق قصر أبها.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل: رئيسُ مجلس أمناء الكلية سعد بن محمد آل جلبان، وعميد الكلية الدكتور علي بن مفرح بن سرحان، وعضو مجلس الإدارة سعيد بن علي آل عرقان.

بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور مسيرة للطلاب الخريجين.

عقب ذلك ألقى عميد كلية ابن رشد للعلوم الإدارية الدكتور علي بن مفرح بن سرحان، كلمة ثمّن خلالها رعاية أمير عسير للحفل، ومشاركة أبنائه الطلاب فرحة تخرجهم ودعم مسيرة التعليم في المنطقة؛ مؤكداً أن الكلية تفتخر بخريجيها الذين تَسَلّحوا بالعلم والمعرفة في جميع التخصصات العلمية والنظرية؛ ليسهموا في بناء ورفعة هذا الوطن الغالي بفاعلية في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات؛ محققين ومكتسبين ما أرادوا من المهارات والمعرفة والتجربة والخبرة بكل جد وإخلاص.

بعد ذلك دشن أمير منطقة عسير برنامج "فخر"، وهو برنامج إلكتروني يهدف إلى إدارة منظومة كلية ابن رشد وفق إدارة إلكترونية، وتقديم بوابة إلكترونية لخدمة المجتمع من خلال التعليم عن بُعد والمكتبة الإلكترونية المفتوحة وغيرها من الخدمات.

وفي ختام الحفل سلّم أمير منطقة عسير أوائل الخرجين الشهادات في مختلف التخصصات، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.