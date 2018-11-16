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"الشريف" ينضمّ لـ"العلاقات العامة" بمجمع الملك فيصل

كلّف الأخصائي، أول مبارك راشد اليامي، مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، هاني خلف الشريف بالعمل بقسم العلاقات العامة والتوعية الصحية بالمجمع.

ويعد "الشريف" أحد أصحاب الخبرات الإعلامية، حيث كان يشغل نائب رئيس قسم الإعلام بـ"صحة الباحة" ومشرفاً على الإعلام المرئي.

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"الشريف" ينضمّ لـ"العلاقات العامة" بمجمع الملك فيصل
سبق

كلّف الأخصائي، أول مبارك راشد اليامي، مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، هاني خلف الشريف بالعمل بقسم العلاقات العامة والتوعية الصحية بالمجمع.

ويعد "الشريف" أحد أصحاب الخبرات الإعلامية، حيث كان يشغل نائب رئيس قسم الإعلام بـ"صحة الباحة" ومشرفاً على الإعلام المرئي.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
04:55 PM

"الشريف" ينضمّ لـ"العلاقات العامة" بمجمع الملك فيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كلّف الأخصائي، أول مبارك راشد اليامي، مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، هاني خلف الشريف بالعمل بقسم العلاقات العامة والتوعية الصحية بالمجمع.

ويعد "الشريف" أحد أصحاب الخبرات الإعلامية، حيث كان يشغل نائب رئيس قسم الإعلام بـ"صحة الباحة" ومشرفاً على الإعلام المرئي.

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