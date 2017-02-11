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التعاون يستهل مشوار الآسيوية بالفوز على الشارقة الإماراتي

نجح التعاون في حصد أول ثلاث نقاط له في مستهل مشواره الآسيوي لهذا العام بعدما تغلب على مضيفه فريق نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الشارقة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020.

شهدت الدقائق الأولى حذراً مطلوباً من كلا الفريقين قبل أن يكسر ياسين برناوي الجمود في الدقيقة 6 من تسديدة على مشارف منطقة الجزاء مرت بسلام على مرمى الحارس عادل الحوسني، بعدها بدقيقتين اقترب الضيوف من افتتاح التسجيل عندما توغل عبدالمجيد السواط من العمق قبل أن يسدد كرة ذكية جاورت القائم الأيمن لمرمى الشارقة.

وواصل الفريق الأصفر هيمنته على منطقة وسط الملعب في حين اعتمد الشارقة على دفاع المنطقة وسلاح الهجمات المرتدة التي لم تشكل صعوبة أمام دفاعات التعاون.

وتمكن التعاون من ترجمة أفضليته إلى هدف عن طريق فيصل درويش عندما قرر تسديد كرة مباشرة من مسافة متوسطة أطلقها بشكل مثالي للغاية ارتفعت فوق حائط الصد وارتدت من بطن يد الحارس لتهز سقف الشباك معلنة عن هدف التعاون الأول (34).

مع انطلاق الشوط الثاني واصل التعاون الضغط على مرمى الشارقة بحثاً عن هدف تعزيز النتيجة ولكن الدقائق كانت تمر دون خطورة فعلية على المرمى، حيث كانت أبرز المحاولات عندما صوب عبدالمجيد السواط كرة من على حافة منطقة الجزاء لم يجد الحارس عادل الحوسني صعوبة في التعامل معها.

حاول فيصل درويش أن يفرض نفسه كنجم اللقاء بإضافة الهدف الشخصي الثاني له حينما توغل من الرواق الأيسر وانفرد من الطرف لكنه تباطأ في التسديد لينقض الدفاع وينقذ الموقف لتبقى النتيجة على حالها (73) كما حاول فهد الرشيدي أن يتقمص دور المهاجم حيث صوب كرة قوية علت قليلاً عن عارضة أصحاب الضيافة (80).

رد الشارقة كاد أن يكون حاسماً ويعدل النتيجة عن طريق النيران الصديقة بعدما عكس كايو عرضية ارتطمت بجسم فهد حمد ليتغير مسارها باتجاه المرمى لكن يقظة الحارس كاسيو والدفاع أنقذت الموقف ليخرج التعاون فائزاً بهدف دون رد.

التعاون الشارقة الإماراتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يستهل مشوار الآسيوية بالفوز على الشارقة الإماراتي
سبق

نجح التعاون في حصد أول ثلاث نقاط له في مستهل مشواره الآسيوي لهذا العام بعدما تغلب على مضيفه فريق نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الشارقة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020.

شهدت الدقائق الأولى حذراً مطلوباً من كلا الفريقين قبل أن يكسر ياسين برناوي الجمود في الدقيقة 6 من تسديدة على مشارف منطقة الجزاء مرت بسلام على مرمى الحارس عادل الحوسني، بعدها بدقيقتين اقترب الضيوف من افتتاح التسجيل عندما توغل عبدالمجيد السواط من العمق قبل أن يسدد كرة ذكية جاورت القائم الأيمن لمرمى الشارقة.

وواصل الفريق الأصفر هيمنته على منطقة وسط الملعب في حين اعتمد الشارقة على دفاع المنطقة وسلاح الهجمات المرتدة التي لم تشكل صعوبة أمام دفاعات التعاون.

وتمكن التعاون من ترجمة أفضليته إلى هدف عن طريق فيصل درويش عندما قرر تسديد كرة مباشرة من مسافة متوسطة أطلقها بشكل مثالي للغاية ارتفعت فوق حائط الصد وارتدت من بطن يد الحارس لتهز سقف الشباك معلنة عن هدف التعاون الأول (34).

مع انطلاق الشوط الثاني واصل التعاون الضغط على مرمى الشارقة بحثاً عن هدف تعزيز النتيجة ولكن الدقائق كانت تمر دون خطورة فعلية على المرمى، حيث كانت أبرز المحاولات عندما صوب عبدالمجيد السواط كرة من على حافة منطقة الجزاء لم يجد الحارس عادل الحوسني صعوبة في التعامل معها.

حاول فيصل درويش أن يفرض نفسه كنجم اللقاء بإضافة الهدف الشخصي الثاني له حينما توغل من الرواق الأيسر وانفرد من الطرف لكنه تباطأ في التسديد لينقض الدفاع وينقذ الموقف لتبقى النتيجة على حالها (73) كما حاول فهد الرشيدي أن يتقمص دور المهاجم حيث صوب كرة قوية علت قليلاً عن عارضة أصحاب الضيافة (80).

رد الشارقة كاد أن يكون حاسماً ويعدل النتيجة عن طريق النيران الصديقة بعدما عكس كايو عرضية ارتطمت بجسم فهد حمد ليتغير مسارها باتجاه المرمى لكن يقظة الحارس كاسيو والدفاع أنقذت الموقف ليخرج التعاون فائزاً بهدف دون رد.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:19 PM

التعاون يستهل مشوار الآسيوية بالفوز على الشارقة الإماراتي

A A A
محمود الحمد - الرياض
3
3,332

نجح التعاون في حصد أول ثلاث نقاط له في مستهل مشواره الآسيوي لهذا العام بعدما تغلب على مضيفه فريق نادي الشارقة بطل الدوري الإماراتي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الشارقة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2020.

شهدت الدقائق الأولى حذراً مطلوباً من كلا الفريقين قبل أن يكسر ياسين برناوي الجمود في الدقيقة 6 من تسديدة على مشارف منطقة الجزاء مرت بسلام على مرمى الحارس عادل الحوسني، بعدها بدقيقتين اقترب الضيوف من افتتاح التسجيل عندما توغل عبدالمجيد السواط من العمق قبل أن يسدد كرة ذكية جاورت القائم الأيمن لمرمى الشارقة.

وواصل الفريق الأصفر هيمنته على منطقة وسط الملعب في حين اعتمد الشارقة على دفاع المنطقة وسلاح الهجمات المرتدة التي لم تشكل صعوبة أمام دفاعات التعاون.

وتمكن التعاون من ترجمة أفضليته إلى هدف عن طريق فيصل درويش عندما قرر تسديد كرة مباشرة من مسافة متوسطة أطلقها بشكل مثالي للغاية ارتفعت فوق حائط الصد وارتدت من بطن يد الحارس لتهز سقف الشباك معلنة عن هدف التعاون الأول (34).

مع انطلاق الشوط الثاني واصل التعاون الضغط على مرمى الشارقة بحثاً عن هدف تعزيز النتيجة ولكن الدقائق كانت تمر دون خطورة فعلية على المرمى، حيث كانت أبرز المحاولات عندما صوب عبدالمجيد السواط كرة من على حافة منطقة الجزاء لم يجد الحارس عادل الحوسني صعوبة في التعامل معها.

حاول فيصل درويش أن يفرض نفسه كنجم اللقاء بإضافة الهدف الشخصي الثاني له حينما توغل من الرواق الأيسر وانفرد من الطرف لكنه تباطأ في التسديد لينقض الدفاع وينقذ الموقف لتبقى النتيجة على حالها (73) كما حاول فهد الرشيدي أن يتقمص دور المهاجم حيث صوب كرة قوية علت قليلاً عن عارضة أصحاب الضيافة (80).

رد الشارقة كاد أن يكون حاسماً ويعدل النتيجة عن طريق النيران الصديقة بعدما عكس كايو عرضية ارتطمت بجسم فهد حمد ليتغير مسارها باتجاه المرمى لكن يقظة الحارس كاسيو والدفاع أنقذت الموقف ليخرج التعاون فائزاً بهدف دون رد.

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