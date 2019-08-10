النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏بعروض حصرية.. "سويفت" يشارك عملاءه فرحة العيد

تشمل مختلف المنتجات التي تلبي الرغبات والاحتياجات

يقدم تطبيق "سويفت"، الأسرع نموًّا في تطبيقات توصيل الطلبات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عروضًا حصريةً لعملائه مخصصةً لعيد الأضحى المبارك تغطي مختلف المنتجات.

‏‎وتشمل عروض العيد مختلف المنتجات التي تلبي رغبات العملاء لعيد الأضحى المبارك؛ وتتنوع عروض العيد من منتج لآخر، حيث تشتمل على عروض توصيلٍ مجاني وعروض توصيل تتضمن حصول العميل على رصيدٍ في محفظتِه لاستخدامه في طلباتٍ أخرىٰ لاحقًا.

جدير بالذكر أن عروض عيد الأضحى المبارك تأتي ضمن حملةٍ أطلقتها "سويفت" #سويفت_فيكم_يتبارك والتي تواكب من خلالها عملاءَها تلبيةً لاحتياجاتهم وتحقيقًا لتطلُّعاتهم؛ وتأكيدًا على دورِها الريادي من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات في مختلف المواسم والمناسبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏بعروض حصرية.. "سويفت" يشارك عملاءه فرحة العيد
سبق

يقدم تطبيق "سويفت"، الأسرع نموًّا في تطبيقات توصيل الطلبات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عروضًا حصريةً لعملائه مخصصةً لعيد الأضحى المبارك تغطي مختلف المنتجات.

‏‎وتشمل عروض العيد مختلف المنتجات التي تلبي رغبات العملاء لعيد الأضحى المبارك؛ وتتنوع عروض العيد من منتج لآخر، حيث تشتمل على عروض توصيلٍ مجاني وعروض توصيل تتضمن حصول العميل على رصيدٍ في محفظتِه لاستخدامه في طلباتٍ أخرىٰ لاحقًا.

جدير بالذكر أن عروض عيد الأضحى المبارك تأتي ضمن حملةٍ أطلقتها "سويفت" #سويفت_فيكم_يتبارك والتي تواكب من خلالها عملاءَها تلبيةً لاحتياجاتهم وتحقيقًا لتطلُّعاتهم؛ وتأكيدًا على دورِها الريادي من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات في مختلف المواسم والمناسبات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
06:05 PM

‏بعروض حصرية.. "سويفت" يشارك عملاءه فرحة العيد

تشمل مختلف المنتجات التي تلبي الرغبات والاحتياجات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
603

يقدم تطبيق "سويفت"، الأسرع نموًّا في تطبيقات توصيل الطلبات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عروضًا حصريةً لعملائه مخصصةً لعيد الأضحى المبارك تغطي مختلف المنتجات.

‏‎وتشمل عروض العيد مختلف المنتجات التي تلبي رغبات العملاء لعيد الأضحى المبارك؛ وتتنوع عروض العيد من منتج لآخر، حيث تشتمل على عروض توصيلٍ مجاني وعروض توصيل تتضمن حصول العميل على رصيدٍ في محفظتِه لاستخدامه في طلباتٍ أخرىٰ لاحقًا.

جدير بالذكر أن عروض عيد الأضحى المبارك تأتي ضمن حملةٍ أطلقتها "سويفت" #سويفت_فيكم_يتبارك والتي تواكب من خلالها عملاءَها تلبيةً لاحتياجاتهم وتحقيقًا لتطلُّعاتهم؛ وتأكيدًا على دورِها الريادي من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات في مختلف المواسم والمناسبات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,668
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,660
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,655
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,743

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة