‏بعروض حصرية.. "سويفت" يشارك عملاءه فرحة العيد

تشمل مختلف المنتجات التي تلبي الرغبات والاحتياجات

يقدم تطبيق "سويفت"، الأسرع نموًّا في تطبيقات توصيل الطلبات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عروضًا حصريةً لعملائه مخصصةً لعيد الأضحى المبارك تغطي مختلف المنتجات.

‏‎وتشمل عروض العيد مختلف المنتجات التي تلبي رغبات العملاء لعيد الأضحى المبارك؛ وتتنوع عروض العيد من منتج لآخر، حيث تشتمل على عروض توصيلٍ مجاني وعروض توصيل تتضمن حصول العميل على رصيدٍ في محفظتِه لاستخدامه في طلباتٍ أخرىٰ لاحقًا.

جدير بالذكر أن عروض عيد الأضحى المبارك تأتي ضمن حملةٍ أطلقتها "سويفت" #سويفت_فيكم_يتبارك والتي تواكب من خلالها عملاءَها تلبيةً لاحتياجاتهم وتحقيقًا لتطلُّعاتهم؛ وتأكيدًا على دورِها الريادي من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات في مختلف المواسم والمناسبات.