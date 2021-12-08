"الزعاق": في "المربعانية" تنشط الرياح الباردة فتنظف السماء من الغبار

قال: عمرها 39 يوماً.. وفيها يتوقف الماء عن الجريان بغصون الأشجار

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن المربعانية تتكون من ثلاثة نجوم كل منها 13 يوماً ومجموعها 39 يوماً نقول عنها مجازاً المربعانية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: مع دخول موسم المربعانية، كحال أيامنا هذه، تتحرك الرياح الشمالية الباردة، وفي نهايتها تشتد حركة هذه الرياح، فتنظف السماء من الهباء والغبار، والسحب تبدو زرقاء ناصعة.

وتابع: في موسم المربعانية يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار، وتبدأ هجرة طيور الماء، وهي آخر ما يهاجر من الطيور من روسيا لإفريقيا.