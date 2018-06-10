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خطة المقعد الأوسط.. ابتكار "آمن" لإنقاذ قطاع الطيران وحماية المسافرين من كورونا

ستمكن شركات الطيران من استئناف عملها دون إجراء تعديلات في ترتيب المقاعد

أطلقت شركة بريطانية تصميمات جديدة لفواصل بين مقاعد الطائرات، تمنح المسافرين حماية من تلقي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان قطاع الطيران المتوقف بشكل شبه تام منذ أكثر من شهرين، من بين أكثر المتضررين بأزمة الوباء الذي أصاب الملايين وقتل مئات الآلاف حول العالم، واضطرت شركات كبرى لإشهار إفلاسها أو تسريح الآلاف من موظفيها.

ومع ظهور أكثر من فكرة من أجل عودة "آمنة" للرحلات الجوية في زمن الجائحة، اقترح كثيرون أن تظل مقاعد الوسط فارغة في الطائرات؛ لكن ذلك سيعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار التذاكر مستقبلًا.

لذلك لجأت شركة "راس كومبليشنز" البريطانية للصناعات المرتبطة بالطائرات، إلى حل عملي، قوامه وضع فواصل بين المقاعد، تضمن -مع التزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية- عدم وصول أي رذاذ من مسافر إلى آخر.

ووفق "سكاي نيوز"، تقول الشركة: إن مقترحها سيمكّن شركات الطيران من استئناف عملها، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات داخلية في ترتيب المقاعد، أو حتى ترك كراسي الوسط خالية.

وأكدت في بيان تناقلته صحف بريطانية، أن الفواصل الجديدة يمكن تركيبها على جميع أنواع مقاعد الطائرات، سواء كانت اقتصادية أو فاخرة، كما تناسب الركاب من كل الأعمار.

وقالت الشركة إنها تنتظر الحصول على موافقة وكالة السلامة الجوية الأوروبية، المتوقع وصولها منتصف شهر يونيو الجاري، قبل الشروع في تركيب العوازل فورًا.

فيروس كورونا الجديد

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خطة المقعد الأوسط.. ابتكار "آمن" لإنقاذ قطاع الطيران وحماية المسافرين من كورونا
سبق

أطلقت شركة بريطانية تصميمات جديدة لفواصل بين مقاعد الطائرات، تمنح المسافرين حماية من تلقي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان قطاع الطيران المتوقف بشكل شبه تام منذ أكثر من شهرين، من بين أكثر المتضررين بأزمة الوباء الذي أصاب الملايين وقتل مئات الآلاف حول العالم، واضطرت شركات كبرى لإشهار إفلاسها أو تسريح الآلاف من موظفيها.

ومع ظهور أكثر من فكرة من أجل عودة "آمنة" للرحلات الجوية في زمن الجائحة، اقترح كثيرون أن تظل مقاعد الوسط فارغة في الطائرات؛ لكن ذلك سيعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار التذاكر مستقبلًا.

لذلك لجأت شركة "راس كومبليشنز" البريطانية للصناعات المرتبطة بالطائرات، إلى حل عملي، قوامه وضع فواصل بين المقاعد، تضمن -مع التزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية- عدم وصول أي رذاذ من مسافر إلى آخر.

ووفق "سكاي نيوز"، تقول الشركة: إن مقترحها سيمكّن شركات الطيران من استئناف عملها، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات داخلية في ترتيب المقاعد، أو حتى ترك كراسي الوسط خالية.

وأكدت في بيان تناقلته صحف بريطانية، أن الفواصل الجديدة يمكن تركيبها على جميع أنواع مقاعد الطائرات، سواء كانت اقتصادية أو فاخرة، كما تناسب الركاب من كل الأعمار.

وقالت الشركة إنها تنتظر الحصول على موافقة وكالة السلامة الجوية الأوروبية، المتوقع وصولها منتصف شهر يونيو الجاري، قبل الشروع في تركيب العوازل فورًا.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:00 AM

خطة المقعد الأوسط.. ابتكار "آمن" لإنقاذ قطاع الطيران وحماية المسافرين من كورونا

ستمكن شركات الطيران من استئناف عملها دون إجراء تعديلات في ترتيب المقاعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة بريطانية تصميمات جديدة لفواصل بين مقاعد الطائرات، تمنح المسافرين حماية من تلقي العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وكان قطاع الطيران المتوقف بشكل شبه تام منذ أكثر من شهرين، من بين أكثر المتضررين بأزمة الوباء الذي أصاب الملايين وقتل مئات الآلاف حول العالم، واضطرت شركات كبرى لإشهار إفلاسها أو تسريح الآلاف من موظفيها.

ومع ظهور أكثر من فكرة من أجل عودة "آمنة" للرحلات الجوية في زمن الجائحة، اقترح كثيرون أن تظل مقاعد الوسط فارغة في الطائرات؛ لكن ذلك سيعني ارتفاعًا كبيرًا في أسعار التذاكر مستقبلًا.

لذلك لجأت شركة "راس كومبليشنز" البريطانية للصناعات المرتبطة بالطائرات، إلى حل عملي، قوامه وضع فواصل بين المقاعد، تضمن -مع التزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية- عدم وصول أي رذاذ من مسافر إلى آخر.

ووفق "سكاي نيوز"، تقول الشركة: إن مقترحها سيمكّن شركات الطيران من استئناف عملها، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات داخلية في ترتيب المقاعد، أو حتى ترك كراسي الوسط خالية.

وأكدت في بيان تناقلته صحف بريطانية، أن الفواصل الجديدة يمكن تركيبها على جميع أنواع مقاعد الطائرات، سواء كانت اقتصادية أو فاخرة، كما تناسب الركاب من كل الأعمار.

وقالت الشركة إنها تنتظر الحصول على موافقة وكالة السلامة الجوية الأوروبية، المتوقع وصولها منتصف شهر يونيو الجاري، قبل الشروع في تركيب العوازل فورًا.

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