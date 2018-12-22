"بيل جيتس" يتوقع انتهاء موجة متحور "أوميكرون" بحلول مارس

الأشهر القليلة القادمة قد تكون سيئة.. سينتشر على نطاق أوسع

قرر "بيل جيتس" إلغاء معظم خططه لقضاء العطلات بسبب متحور "أوميكرون"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس ينتشر على نطاق واسع حتى إنه أصاب عددًا من أصدقائه.

وأوضح مؤسس شركة "مايكروسوفت" في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الموجة الحالية من الوباء قد تنتهي بحلول مارس المقبل؛ لأن متحور "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة، وبمجرد انتشار المرض بين المواطنين، سيكتسب المزيد منهم مناعة ضد الفيروس، بما يساعد على التعافي من الموجة الجديدة.

ويرى "بيل جيتس" أن الأشهر القليلة القادمة قد تكون سيئة؛ لكنه ما زال يعتقد أن الوباء قد ينتهي في عام 2022، إذا اتخذت السلطات والمواطنون خطوات صحيحة؛ مؤكدًا أهمية ارتداء الأقنعة وتجنب التجمعات الكبيرة والحصول على التطعيم والجرعات المعززة.

وحذّر "جيتس" من التساهل في التعامل مع المتحور الجديد؛ حيث لم يتحدد بعد مدى خطورته، كما توقع أن ينتشر "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم قريبًا، إذا استمر في الانتشار بنفس الوتيرة الراهنة؛ وذلك بعدما تسبب في 73% من حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة.