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غالبيتهم في بكين.. الصين تعلن: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت الصين، اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية عن السلطات الصحية في الصين، أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين؛ مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

الصين فيروس كورونا الجديد

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غالبيتهم في بكين.. الصين تعلن: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت الصين، اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية عن السلطات الصحية في الصين، أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين؛ مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
08:32 AM

غالبيتهم في بكين.. الصين تعلن: تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الصين، اليوم الخميس، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية عن السلطات الصحية في الصين، أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين؛ مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

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