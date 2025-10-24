الفيصل: مبروك.. أتمنى التوفيق للهلال في النهائي

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، نادي الهلال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرد الفيصل: "ألف مبروك تأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة لتحقيق اللقب الآسيوي".

ووعد الأمير عبدالعزيز لاعبي الهلال بمكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في حالة الوصول للنهائي.

وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.