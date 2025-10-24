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الفيصل: مبروك.. أتمنى التوفيق للهلال في النهائي

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، نادي الهلال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرد الفيصل: "ألف مبروك تأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة لتحقيق اللقب الآسيوي".

ووعد الأمير عبدالعزيز لاعبي الهلال بمكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في حالة الوصول للنهائي.

وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.

هيئة الرياضة رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل الهلال السد دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل: مبروك.. أتمنى التوفيق للهلال في النهائي
سبق

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، نادي الهلال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرد الفيصل: "ألف مبروك تأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة لتحقيق اللقب الآسيوي".

ووعد الأمير عبدالعزيز لاعبي الهلال بمكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في حالة الوصول للنهائي.

وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
11:19 PM

الفيصل: مبروك.. أتمنى التوفيق للهلال في النهائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,755

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، نادي الهلال بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وغرد الفيصل: "ألف مبروك تأهُّل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.. مبروك للجميع، وتمنياتي للاعبين بالتوفيق في مهمتهم القادمة لتحقيق اللقب الآسيوي".

ووعد الأمير عبدالعزيز لاعبي الهلال بمكافأة 100 ألف ريال لكل لاعب في حالة الوصول للنهائي.

وكان الهلال قد خسر مواجهة الإياب أمام السد 2-4 بعد أن فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.

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