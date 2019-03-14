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بعد 8 وفيات بالفيروس.. الفلبين تفرض حظر التجول في العاصمة وتغلق مراكز التسوق

قيود على السفر البري والجوي من مانيلا وإليها

أعلنت سلطات مانيلا حظر التجول ليلاً، وحثت مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بعد الإعلان عن بلوغ حصيلة وفياته 8 حالات.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 64 إصابة بفيروس "كورونا"، وأعلنت ثلاث حالات وفاة جديدة، من بينها مريض في جنوب الفلبين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثماني.

ورفع الرئيس رودريغو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى، وفرض إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل.

وفرض الرئيس دوتيرتي يوم الخميس قيوداً على السفر البري والجوي من العاصمة وإليها.

الفلبين حظر التجول ليلاً مراكز التسوق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد 8 وفيات بالفيروس.. الفلبين تفرض حظر التجول في العاصمة وتغلق مراكز التسوق
سبق

أعلنت سلطات مانيلا حظر التجول ليلاً، وحثت مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بعد الإعلان عن بلوغ حصيلة وفياته 8 حالات.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 64 إصابة بفيروس "كورونا"، وأعلنت ثلاث حالات وفاة جديدة، من بينها مريض في جنوب الفلبين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثماني.

ورفع الرئيس رودريغو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى، وفرض إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل.

وفرض الرئيس دوتيرتي يوم الخميس قيوداً على السفر البري والجوي من العاصمة وإليها.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:42 PM

بعد 8 وفيات بالفيروس.. الفلبين تفرض حظر التجول في العاصمة وتغلق مراكز التسوق

قيود على السفر البري والجوي من مانيلا وإليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطات مانيلا حظر التجول ليلاً، وحثت مراكز التسوق على الإغلاق لمدة شهر في محاولة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، بعد الإعلان عن بلوغ حصيلة وفياته 8 حالات.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 64 إصابة بفيروس "كورونا"، وأعلنت ثلاث حالات وفاة جديدة، من بينها مريض في جنوب الفلبين، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ثماني.

ورفع الرئيس رودريغو دوتيرتي حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى أعلى مستوى، وفرض إجراءات الحجر الصحي في العاصمة التي يقطنها 12 مليون نسمة على الأقل.

وفرض الرئيس دوتيرتي يوم الخميس قيوداً على السفر البري والجوي من العاصمة وإليها.

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