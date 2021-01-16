"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: أتربة مثارة وتدنِّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق (الرياض وعسير وجازان والقصيم).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم حالة مماثلة من الأتربة المثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.