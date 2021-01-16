النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: أتربة مثارة وتدنِّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق (الرياض وعسير وجازان والقصيم).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم حالة مماثلة من الأتربة المثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: أتربة مثارة وتدنِّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق (الرياض وعسير وجازان والقصيم).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم حالة مماثلة من الأتربة المثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:14 AM

"الأرصاد" تنبِّه 4 مناطق: أتربة مثارة وتدنِّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,253

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق (الرياض وعسير وجازان والقصيم).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أتربة مثارة، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك وبيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة القصيم حالة مماثلة من الأتربة المثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,854
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,977
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,022

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة