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أمير جازان يبحث مع "أرامكو" الإجراءات الوقائية المنفذة في بيش لمواجهة كورونا

اطلع على تقرير مفصل عن احترازات الشركة بين أوساط المقاولين في مشروعاتها

اطلع أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء أمس، عن بعد عبر الاتصال المرئي على تقرير مفصل عن سير عمل مشاريع شركة أرامكو السعودية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الشركة لمواجهة فيروس كورونا بين أوساط المقاولين العاملين في مشروعاتها بالمنطقة.

واستمع لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الحكومية بأرامكو خالد بن خليفة الملحم والمسؤولين بالشركة عن سير عمل مشروعات الشركة بالمنطقة وخططها لمواجهة فيروس كورونا وفق توجيهاته بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لفيروس كورونا، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة الجميع، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

وشاهد أمير منطقة جازان عرضاً مرئياً حول آخر المراحل المنجزة من مشروعات الشركة بمنطقة جازان، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الشركة لمواجهة جائحة كورونا لمنع انتشارها بين أوساط المقاولين.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه، موجهاً ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يبحث مع "أرامكو" الإجراءات الوقائية المنفذة في بيش لمواجهة كورونا
سبق

اطلع أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء أمس، عن بعد عبر الاتصال المرئي على تقرير مفصل عن سير عمل مشاريع شركة أرامكو السعودية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الشركة لمواجهة فيروس كورونا بين أوساط المقاولين العاملين في مشروعاتها بالمنطقة.

واستمع لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الحكومية بأرامكو خالد بن خليفة الملحم والمسؤولين بالشركة عن سير عمل مشروعات الشركة بالمنطقة وخططها لمواجهة فيروس كورونا وفق توجيهاته بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لفيروس كورونا، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة الجميع، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

وشاهد أمير منطقة جازان عرضاً مرئياً حول آخر المراحل المنجزة من مشروعات الشركة بمنطقة جازان، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الشركة لمواجهة جائحة كورونا لمنع انتشارها بين أوساط المقاولين.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه، موجهاً ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
01:04 AM

أمير جازان يبحث مع "أرامكو" الإجراءات الوقائية المنفذة في بيش لمواجهة كورونا

اطلع على تقرير مفصل عن احترازات الشركة بين أوساط المقاولين في مشروعاتها

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فهد كاملي - جازان
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اطلع أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء أمس، عن بعد عبر الاتصال المرئي على تقرير مفصل عن سير عمل مشاريع شركة أرامكو السعودية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الشركة لمواجهة فيروس كورونا بين أوساط المقاولين العاملين في مشروعاتها بالمنطقة.

واستمع لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الحكومية بأرامكو خالد بن خليفة الملحم والمسؤولين بالشركة عن سير عمل مشروعات الشركة بالمنطقة وخططها لمواجهة فيروس كورونا وفق توجيهاته بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لفيروس كورونا، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة الجميع، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).

وشاهد أمير منطقة جازان عرضاً مرئياً حول آخر المراحل المنجزة من مشروعات الشركة بمنطقة جازان، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الشركة لمواجهة جائحة كورونا لمنع انتشارها بين أوساط المقاولين.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه، موجهاً ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجياً العون والسداد للجميع.

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