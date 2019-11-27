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"الحصيني" يرسم خريطة توقعات نهاية الأسبوع والملابس المناسبة لـ"الكشّاتة"

توقع تكوّن سحب ممطرة مساء اليوم على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تكوّن سحب ممطرة مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء من حائل والشمالية والجوف، متوقعًا توسع الحالة لتشمل القصيم وشمال الشرقية والكويت.

وحول طقس إجازة الأسبوع من 1 / 4 / 1441هـ إلى 3 / 4 / 1441هـ، توقع أن تكون الأجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلاً.

وقال "الحصيني" لمحبي التنزه والرحلات البرية: "اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة"، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة لسكان الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وفضل ارتداء ملابس شتوية خفيفة لأهالي المدينة والشرقية، أما السواحل الغربية ومكة فالملابس المناسبة لأجوائها الملابس الربيعية.

الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني سحب ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يرسم خريطة توقعات نهاية الأسبوع والملابس المناسبة لـ"الكشّاتة"
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تكوّن سحب ممطرة مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء من حائل والشمالية والجوف، متوقعًا توسع الحالة لتشمل القصيم وشمال الشرقية والكويت.

وحول طقس إجازة الأسبوع من 1 / 4 / 1441هـ إلى 3 / 4 / 1441هـ، توقع أن تكون الأجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلاً.

وقال "الحصيني" لمحبي التنزه والرحلات البرية: "اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة"، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة لسكان الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وفضل ارتداء ملابس شتوية خفيفة لأهالي المدينة والشرقية، أما السواحل الغربية ومكة فالملابس المناسبة لأجوائها الملابس الربيعية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
09:24 PM

"الحصيني" يرسم خريطة توقعات نهاية الأسبوع والملابس المناسبة لـ"الكشّاتة"

توقع تكوّن سحب ممطرة مساء اليوم على عدة مناطق

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فهد الغبيوي - الرياض
0
12,943

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، تكوّن سحب ممطرة مساء اليوم الأربعاء، على أجزاء من حائل والشمالية والجوف، متوقعًا توسع الحالة لتشمل القصيم وشمال الشرقية والكويت.

وحول طقس إجازة الأسبوع من 1 / 4 / 1441هـ إلى 3 / 4 / 1441هـ، توقع أن تكون الأجواء جيدة معتدلة نهارًا باردة ليلاً.

وقال "الحصيني" لمحبي التنزه والرحلات البرية: "اكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة"، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة لسكان الرياض والقصيم والشمالية والجوف وحائل ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، وفضل ارتداء ملابس شتوية خفيفة لأهالي المدينة والشرقية، أما السواحل الغربية ومكة فالملابس المناسبة لأجوائها الملابس الربيعية.

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