النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

عبر المنصة الوطنية للتبرعات

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن إطلاق خدمة (أضحية العيد) عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، لإتاحة شراء الأضحية ودفعها بالنيابة لمن يرغب في القيام عنه بالنيابة.

وأوضح "الراجحي" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الخدمة تتيح للشخص شراء أضحيته، والتوكيل لإقامة شعيرة الأضحية والتصدق بها كاملة أو توزيعها، وذلك بكل يسر وسهولة ومصداقية. وذلك عبر الرابط الإلكتروني "https://donations.sa/".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها
سبق

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن إطلاق خدمة (أضحية العيد) عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، لإتاحة شراء الأضحية ودفعها بالنيابة لمن يرغب في القيام عنه بالنيابة.

وأوضح "الراجحي" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الخدمة تتيح للشخص شراء أضحيته، والتوكيل لإقامة شعيرة الأضحية والتصدق بها كاملة أو توزيعها، وذلك بكل يسر وسهولة ومصداقية. وذلك عبر الرابط الإلكتروني "https://donations.sa/".

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:58 PM

وزير الموارد البشرية يعلن إطلاق خدمة أضحية العيد للراغبين في التوكيل لدفعها

عبر المنصة الوطنية للتبرعات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
1,648

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي عن إطلاق خدمة (أضحية العيد) عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، لإتاحة شراء الأضحية ودفعها بالنيابة لمن يرغب في القيام عنه بالنيابة.

وأوضح "الراجحي" في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الخدمة تتيح للشخص شراء أضحيته، والتوكيل لإقامة شعيرة الأضحية والتصدق بها كاملة أو توزيعها، وذلك بكل يسر وسهولة ومصداقية. وذلك عبر الرابط الإلكتروني "https://donations.sa/".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,042
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,662
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,212

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة